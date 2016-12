Băsescu către Sevil Shhaideh: Aveţi o reputaţie impecabilă. Nu fiţi parte a unui joc politic ce nu vă aparţine

Ex-președinte României, Traian Băsescu, a scris pe pagina sa de Facebook un mesaj în care o roagă pe Sevil Shhaideh, candidata pentru funcția de prim-ministru, să nu accepte propunerea de a vedeni premier al României. Băsescu scrie că nu o cunoaște, însă a aflat că are „o reputaţie impecabilă”.

„Doamnă, recunosc faptul că nu vă cunosc şi dacă, până astăzi, v-aş fi întîlnit pe stradă, n-aş fi ştiut cine sunteţi.

Imediat ce am aflat despre nominalizarea dumneavoastră, am sunat la Constanţa. Mi-am sunat finii tătari (eu le spun fini, ei îmi spun naşul dar şi unii, şi alţii, ştim că la căsătoria lor am fost martori), mi-am sunat cunoştinţe din comunitatea turco-tătară din Constanţa. Toţi au vorbit extraordinar de frumos despre dumneavoastră.

Aveţi o reputaţie impecabilă.

De aceea, vă rog, nu acceptaţi nominalizarea. Nu fiţi parte a unui joc politic ce nu vă aparţine”, a scris Băsescu.

Menționăm că ieri Sevil Shhaideh a fost propusă în funcția de premier din partea PSD.