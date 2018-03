Bărbaţii de la Hollywood au lansat o mişcare răspuns, în contextul scandalurilor sexuale. Campania #AskMoreOfHim, apreciată de vedetele hollywoodiene

Ultimele evenimente de la Hollywood au fost dominate de discursuri şi dezbateri centrate pe campaniile #TimesUp şi #MeToo, prin care vedetele sprijină victimele abuzurilor sexuale. Celebrităţile au rostit discursuri în care pledează pentru eliminarea unor astfel de comportamente din industria cinematografică, dar şi din celelalte domenii. Mai mulţi actori de la Hollywood au lansat o nouă mişcare #AskMoreOfHim (n.r. Cere mai mult de la el) şi printr-o scrisoare deschisă au explicat de ce bărbaţii trebuie să condamne public sexismul şi să-şi asume responsabilitatea pentru astfel de acţiuni.

În această campanie s-au implicat actori importanţi de la Hollywood, cum ar fi: David Schwimmer, David Arquette şi Matt McGorry.

Pub

,,Ca bărbaţi avem responsabilitatea specială de a preveni abuzurile. La urma urmei, majoritatea hărţuirilor, abuzurilor şi violenţelor sunt comise de bărbaţi, indiferent dacă sunt sau nu de la Hollywood. (...) Aşadar, unul dintre cele mai puternice lucruri pe care un bărbat poate şi trebuie să le facă este să le spună clar celorlalţi bărbaţi – inclusiv prieteni şi colegi – că hărţuirea sexuală şi abuzul de putere nu sunt niciodată acceptabile“, se arată în scrisoarea care anunţă lansarea mişcării #AskMoreOfHim.

,,Consideraţi această mişcare un angajament al nostru de a susţine victimele, de a condamna sexismul ori de câte ori îl vom vedea, de a ne asuma responsabilitatea şi de a-i trage pe alţii la răspundere. În calitate de activişti, actori, scenarişti, producători şi regizori, sperăm că acţiunile noastre îi vor inspira şi pe alţi bărbaţi să ni se alăture. E nevoie de o schimbare. E timpul să #AskMoreOfHim“, se încheie scrisoarea.

Una dintre cele mai înverşunate susţinătoare ale mişcărilor #TimesUp şi #MeToo, actriţa Jessica Chastain, a salutat ideea campaniei #AskMoreOfHim. ,,Sunt impresionată de această scrisoare”, a spus vedeta americană pe pagina sa de Twitter.

Campania Time’s Up a fost lansată la începutul acestui an şi are scopul de a acţiona împotriva hărţuirii sexuale în industria filmului şi la locul de muncă. Iniţiativa de la Hollywood a strâns 21 milioane de dolari, în doar 60 de zile de la lansare, timp în care 1.700 de femei din 60 de domenii au făcut dezvăluiri privind abuzurile, hărţuirea şi agresiune sexuală la care au fost supuse. Printre vedetele care s-au alăturat proiectului Time’s Up se numără Kerry Washington, Reese Witherspoon, Natalie Portman, America Ferrera.