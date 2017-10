Bani publici „plimbaţi” pe patru roţi

Fie că sunt de la sudul ţării, de la centru sau de la nord, mai mulţi aleşi locali au decis că anul acesta e timpul ca în curtea primăriei lor să fie parcată o maşină nouă.



O bună parte dintre ei au optat pentru maşini de teren, care sunt mai scumpe decât autoturismele cu simplă tracţiune.



Primăria Vatra – de la Ford la Skoda



Cel mai scump autoturism a fost achiziţionat de Primăria oraşului Vatra din municipiul Chişinău. Pentru o Skoda Octavia, din bugetul local s-au cheltuit 331 de mii de lei. Pentru comparaţie, pentru anul 2017 Primăria, potrivit Agenţiei Achiziţii Publice, a cumpărat produse alimentare pentru grădiniţa din localitate, în valoare de peste 371 de mii de lei. Aşadar, costul maşinii noi este cu câteva zeci de mii de lei mai mic decât valoarea produselor alimentare pe care le consumă timp de un an copiii de la Gradiniţa-creşă nr. 193 din oraşul Vatra.



Primarul din Vatra spune însă că preţul maşinii nu i se pare mare. ”Credeţi că e o maşină scumpă pentru Moldova? Vorbiţi în general că e scumpă sau că e costisitoare pentru localitatea noastră? Fostul mijloc de transport era un Ford Focus, acum e Skoda Octavia. Cum credeţi că fără autoturism este posibil? Maşina veche a fost transmisă spre folosinţă Centrului de Sănătate din Vatra. Ea nu este vândută. Am făcut toate actele. Acolo aveau un Jiguli de 15 ani”, a specificat primarul Denis Dănilă.



La concursul public de achiziţionare şi-au depus ofertele doi participanţi, iar câştigător a devenit DAAC-AUTO SRL.



La Dubăsarii Vechi se va „răzbate” şi pe noroi şi pe gheaţă



Cu maşină scumpă s-a ales şi Primăria satului Dubăsarii Vechi din raionul Criuleni. Aleşii locali au investit peste 309 mii lei din bani publici pentru un autoturism de model Dacia Duster. La acest concurs au participat trei ofertanţi, câştigător fiind DAAC Autosport SRL.



Întrebat de ce s-a ales o maşină de teren, care desigur e mai scumpă, primarul Vitalie Casian a răspuns: ”Suntem la ţară, avem nevoie să răzbatem şi pe glod şi pe gheaţă. E cea mai ieftină maşină de teren. Noi aşa am primit ofertele, dar noi nu am documentat”, a precizat alesul local. Vitalie Casian a întrebat curios de ce jurnaliştii se interesează de maşina primăriei. ”Din curiozitate, v-aţi autosesizat sau v-a sunat cineva să se plângă de această maşină?”, a întrebat alesul local.



Continuarea investigaţiei citiţi pe Moldova Curată.