Bahrain: 115 persoane condamnate la pedepse cu închisoare şi revocarea cetăţeniei, pentru acuzaţii de terorism cu implicarea

Cei 115 făceau parte dintr-o organizaţie de 138 de persoane intitulată „Falangele Zulfikar” şi constituită din cetăţeni din Bahrain recrutaţi şi antrenaţi de Gardienii Revoluţiei iranieni, în scopul comiterii de atentate în această ţară, scrie agerpres.



Inculpaţii „au constituit ascunzători de arme în Bahrain, s-au implicat în acţiuni de reparare a unor ţinte şi au plasat bombe artizanale, dintre care unele au făcut pagube”, dar nu şi victime, menţionează comunicatul.



Cincizeci şi trei de inculpaţi au primit închisoare pe viaţă, trei au fost condamnaţi la câte 15 ani de detenţie, iar restul la pedepse între trei şi zece ani de închisoare. Alţi 23 de inculpaţi au fost achitaţi.



Conform unei surse judiciare, toţi inculpaţii sunt şiiţi.



Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD), ONG apropiat opoziţiei şiite, a denunţat cu putere „un nivel fără egal de injustiţie” în acest proces şi a precizat că, prin verdictul de marţi, numărul persoanelor cărora li s-a retras cetăţenia statului Bahrain a ajuns la 719 începând din 2012, de când se pronunţă acest tip de sentinţă.



Micul regat Bahrain, aliat apropiat al Arabiei Saudite şi Statelor Unite, şi unde îşi are baza Flota a V-a americană, este zguduit de tulburări sporadice după reprimarea în 2011 a unor ample manifestaţii ale majorităţii şiite, care cerea reforme democratice dinastiei sunnite. În acest interval au fost dizolvate mişcări de opoziţie şi zeci de disidenţi au fost închişi.



Bahrainul neagă orice discriminare faţă de şiiţi şi acuză în mod regulat Iranul că incită la tulburări în regat.



În pofida situaţiei drepturilor omului, preşedintele american Donald Trump a relaxat restricţiile privind vânzările de arme către Bahrain, dând undă verde anul trecut vânzării de avioane de vânătoare F-16.