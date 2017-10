Apreciaţi conceptul „BEERMASTER FRESH HOP LAGER”, ca artă şi proces viu, care, sperăm, se reflectă și în bere. Tipurile sezoniere de bere au câștigat o mare popularitate în rândul producătorilor de bere artizanală pe parcursul ultimilor ani. Aceste beri, denumite și „proaspete de hamei”, „fresh hop” sau „green hop" beers, sunt preparate cu hamei umed, proaspăt recoltat, ce trebuie folosit imediat după ce a fost cules, până a se degrada.

Berarii de la berăria artizanală, locală „BEERMASTER” din or. Bălți vin cu un nou concept, „BEERMASTER FRESH HOP CONCEPT” – o bere preparată cu hamei proaspăt recoltat în regiunea Žatec (Cehia).



Am discutat cu băieții care fierb berea, pentru a afla mai multe.





Vitalie Cumurciuc, Berar-șef „BEERMASTER" S.A.

Ce este „BEERMASTER FRESH HOP CONCEPT”?

Vitalie: Această bere a fost preparată cu hamei proaspăt recoltat. Ideea de bază este de a folosi hameiul în fierbere cât mai curând posibil după ce acesta a fost cules, utilizându-l în starea de vârf al prospeţimii. Dat fiind faptul că hameiul proaspăt are un caracter delicat, verde, este cel mai binevenit să fie folosit pentru berea blondă de tip lager – o modalitate excelentă de a recompensa generozitatea recoltei. Hameiul proaspăt îi mai dă gust picant, tărie, producându-ne fiori și transmițându-ne energia clorofilei, ce nu le poți avea de la berea din soiurile standardizate.

Când veniți cu o bere nouă, vă orientați mai mult spre ingrediente sau contează mai mult stilul?

Vitalie: Atunci când creăm o bere nouă, căutăm un stil de bază. Noi stabilim: „Vom face un ale blond. Ar putea fi о bere blondă sau americană, tare, stil IPA, ori doar un lager. Ar putea fi un IPA englez sau un ale blond belgian cu hamei”. Această abordare este una foarte vagă. Începem cu asta, dar apoi urmează să ne întrebăm: „Ce ar funcționa bine cu ce?” Și abia acum începe să se contureze produsul nostru final. Noi am învățat să privim berea în straturi. Examinăm aroma, cum miroase berea. Apoi observăm cum va arăta berea turnată într-un pahar, hotărând dacă produsul va fi luminos, va fi ușor tulbur, va fi negru ca noapte sau va fi strălucitor, limpede și deschis la culoare.

Examinăm, mai întâi, produsul și încercăm să-i prezicem felul de a fi perceput. Va fi tare? Va necesita carbonatare cu bule de CO2? Va fi o bere fină? Va lăsa un gust în gură sau va dispărea repede? Suntem atenți la aceste elemente și, cunoscând ingredientele noastre, putem identifica diferite nuanțe despre care știm că vor produce anumite rezultate. Ne întoarcem la producere. Examinăm berea produsă anterior și, după necesitate, eliminăm sau adăugăm ingrediente până obținem rezultatul dorit. Așa creăm noi o bere nouă.

Ați putea să ne vorbiți despre felul cum preparați berea? Care este filozofia dumneavoastră de fabricare?

Mai întâi de toate, încep cu dorința și nu vreau să credeți că e un răspuns banal. E un răspuns foarte serios. Încep cu dorința de a face o bere cu adevărat bună. Pentru mine, acest proces este o artă. Câți artiști înăscuți fac ceea ce fac pentru bani? Aproape că nimeni. Mai mult decât atât, nu cred că sunt cu adevărat în postura de berar-șef în care sunt. Simt că berea m-a ales. Nu am nicio explicație de ce posed priceperea a ceea ce fac, de ce am capacitatea de a face o rețetă – nu înțeleg.



Iurie Pîntea, Director Comercial „BEERMASTER" S.A.

Cărui fapt datorați succesul?

Iurie: Cred că totul se reduce la faptul că oricine lucrează aici este mândru de ceea ce face. Totala dăruire, pasiunea pentru meserie și pentru tot ceea ce facem aici se reflectă în bere.

Noi facem bere craft, produsă manual. Ne focalizăm eforturile doar spre calitatea ei. Noi nu dispunem de bugete marketing, de agenții de PR ce ne-ar elabora strategii marketing, nu avem de asemeni blogeri plătiți ce ne propagă producția prin diverse rețele sociale. Tot ce făurim e numai și numai rodul mâinilor noastre. Totul ce-am obținut până acum l-am dobândit prin muncă.

Când oamenii vin cu rețete, efortul lor nu este orientat spre avantaje comerciale, spre unele grupuri-țintă, ca să ne realizăm producția. Ceea ce creăm vine din dorința noastră de a zămisli o asemenea băutură ce și-ar dori-o fiecare dintre noi în orice zi și chiar, în sânul prietenilor, la sărbători.



Paul Chircă, Inginer-tehnolog „BEERMASTER" S.A.

Care este cel mai bun sfat pe care l-ați primit când vine vorba de fabricarea berii?



Paul: Ei bine, îmi amintesc cel mai des de sfatul aparținând unui producător de bere cu numele lui Zdenek Subrt, care a fost unul dintre berari la berăria „BEERMASTER". El reușise să devină berar-șef în compania noastră. E un berar ceh experimentat și i-am pus multe întrebări pregătite de-acasă despre producerea berii. Când a aflat că voi lucra ca producător la o fabrică de bere, mi-a dat un sfat, zicându-mi: „Atenție la detalii în totul” și a mai repetat-o încă o dată. Mă gândesc foarte mult la asta, pentru că vă puteți permite uneori să vă distrați, să vă relaxați puțin, dar, dacă vă concentrați atenția la detalii și vă asigurați că totul este perfect în orice moment, veți face cea mai bună bere posibilă .

Care este filozofia procesului dumneavoastră de fabricare a berii?

Paul: Atenția la detalii. Pentru noi contează ca fiecare tip de bere nouă să fie din ce în ce mai bun, acordând atenție ingredientelor, asigurându-ne că malțul pe care-l folosim e cel mai bun posibil, că berea noastră e de cea mai înaltă calitate posibilă. Reușim să obținem aceste obiective, examinând modul în care funcționează diferite sușe de drojdie și modul în care decurg ciclurile lor de viață, învățând astfel la ce temperaturi acestea fermentează și dau rezultatele cele mai dorite.



Ștefan Postolachi, Manager Vânzări „BEERMASTER" S.A.

Ce înseamnă bere craft (bere artizanală) pentru dumneavoastră?



Ștefan: Craft înseamnă că producătorii au un angajament foarte sincer de a realiza un produs de calitate bună. Produsele meșteșugărești sunt într-adevăr realizate în cantități mici, lucrate cu suflet și dăruire și cred că industria berii Craft nu va fi preluată de oameni care doresc să fie bogătași mai mult decât doresc să facă o bere bună.



Alexandru Rarancian, berar „BEERMASTER" S.A.

Care este, în viziunea dumneavoastră, misiunea acestei companii?

Berea pe care vrem s-o bem este berea pe care o facem și este unul dintre lucrurile pe care, dacă vă place berea, sperăm că îl faceți și dumneavoastră. Dacă preferați berea noastră, atunci merită să continuăm s-o facem. 110 Ale, BEERMASTER IPA, MOLDAVIAN LIBERTY ALE și BEERMASTER FRESH HOP CONCEPT: acestea sunt tipurile de bere pe care le-am creat ca bere ideală pentru consum. În aceste beri am vărsat întreaga noastră pasiune creatoare, ce-i pentru noi de primă importanță.

Acesta este adevărul. E destul de simplu.

Ne place berea care are gust... de bere. M-am îndrăgostit de bere, pentru ca are gust de bere. Nu m-am îndrăgostit de bere, pentru ca are un gust de altceva. Nu suntem interesați de berea condimentată sau să facem arome nebune. Nu avem nimic împotriva acestei beri, dar asta nu este ceea ce vrem să facem. Suntem pasionați de tot ceea ce facem aici. Sunt sigur că putem produce o bere de dovleac bună sau acceptabilă, dar, dacă nu-mi place asta, cum pot să o fac cât mai bine posibil?

Dacă aveți preferință pentru stilul IPA și APA, îmi pot dedica toată energia mentală și creativitatea acestei beri. Nu spun că va fi cea mai bună, dar va fi exact ceea ce vreau. Dacă aș avea o atitudine indiferentă față de berea de dovleac, nu aș putea depune atât de mult efort în ea.

Ce vă motivează să vă treziți în fiecare dimineață și să veniți aici pentru a produce bere?

Alexandru: Este parte din mine, este în sângele meu. Mă simt cel mai norocos tip din lume, pentru că fac ce-mi place cel mai mult și pentru că mai sunt plătit pentru asta. Deși fierb bere în fiecare zi la fabrica noastră de bere, proiectez și rețete pentru toate tipurile de bere pe care le producem. Când faci un tip de bere și oamenii rămân încântați de asta și îți spun cât de minunată este, indiferent dacă o citiți pe un site de socializare sau vă spun personal, îmi este îmbătător de plăcut. Și asta mă motivează să merg înainte. În prezent, distribuim berea noastră în toată țara și acest proces e în creștere. Mai mult ca atât, producția ne este solicitată și în țările vecine, fapt ce ne bucură nespus.





