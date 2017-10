Avertismentul meteorologilor: Peste România vine un ciclon de aer rece și precipitații abundente

Meteorologii români anunță că în perioada următoare, România se va confrunta cu fenomene meteo extreme. Se va înregistra o răcire bruscă a vremii şi îşi vor face apariţia precipitaţiile abundente, inclusiv sub formă de ninsoare.

Meteorologul ANM, Mihai Timu, a declarat că nu este exclus ca, în perioada următoare, ţara noastră să se confrunte cu fenomene meteo extreme.

"Aşa cum am observat în această toamnă, am avut multe extreme. Pe normalitate am stat foarte puţin. Jumătate din septembrie a fost caniculă, apoi a fost acea răcire bruscă. Acum, suntem în această vreme deosebit de caldă, deci sunt semnale că, în ultima decadă, după 23 octombrie, vremea să se răcească. Să nu uităm că am avut, deja, un episod scurt de iarnă, în urmă cu o săptămână şi intrăm în luna noiembrie. Deci, creşte probabilitatea de apariţie a ninsorilor, încet-încet şi în zonele de câmpie să apară astfel de manifestări", a declarat meteorologul ANM, pentru libertatea.ro.

În ceea ce priveşte temperaturile actuale, reprezentantul ANM spune că este o altă mostră de vreme extremă.

"Până la finalul săptămânii, vremea va fi neobişnuit de caldă, cu temperaturi mult peste normalul acestei perioade. Vor fi până la 25-27 de grade Celsius, în multe zone din ţară, deci, temperaturi de vară", a spus Mihai Timu.

Şeful secţiei de Climatologie din cadrul Administraţiei de Meteorologie a precizat că de mai mulţi ani s-a observat o alternare rapidă a temperaturile, de la foarte cald la foarte rece, şi nu exclude ca, iarna aceasta, România să se confrunte cu acest fenomen extrem.

"Problema este că, dincolo de această normalitate a ultimelor decenii, apar aceste fenomene extreme, care nu pot fi anticipate cu foarte mult timp înainte. Noi am avut fenomene extreme şi, ne-am putea trezi, bineînţeles, cu fenomene extreme. Ele sunt prezente nu doar în România, ci peste tot în lume", a declarat Roxana Bojariu, şeful secţiei de Climatologie din cadrul ANM.