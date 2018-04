Averea DJ-ului Avicii, estimată la zeci de milioane de dolari

DJ-ul Avicii avea în 2014 o avere de 28 de milioane de dolari, ocupând locul al treilea în clasamentul celor mai bine plătiţi DJ din lume, potrivit revistei Forbes. Pionier al muzicii electronice, muzicianul suedez, al cărui nume real era Tim Bergling, a fost găsit decedat pe 20 aprilie într-un hotel din Muscat, Oman, la vârsta de 28 de ani, relatează ediţia online a ziarului spaniol ABC.



Ascensiunea meteorică a DJ-lui Avicii a coincis cu o explozie a interesului publicului larg faţă de muzica dance şi electronică, impulsionată de industria spectacolelor live. "Levels", unul dintre primele single-uri de succes înregistrate de Avicii, lansat în 2011, l-a propulsat pe tânărul suedez în topurile internaţionale, în timp ce al doilea mare succes al lui, "Wake Me Up", ce datează din 2013, a devenit cea mai difuzată piesă din istoria platformei Spotify.



Veniturile generate de industria muzicii dance - alături de vânzările muzicale, show-urile live şi produsele corelate - au crescut cu aproape 40% în 2014, potrivit International Music Summit. La apogeul popularităţii sale, în 2014, DJ-ul Avicii a câştigat 28 de milioane de dolari, potrivit Forbes, ocupând locul al treilea în topul celor mai bine plătiţi DJ din lume (după Calvin Harris şi David Guetta).



Agenda încărcată a turneelor, asociată cu diferite probleme de sănătate şi cu dependenţa de alcool, l-au determinat pe Avicii să renunţe la spectacolele live în 2016, la vârsta de 26 de ani. "Ştiu că sunt norocos să pot călători şi să susţin concerte în întreaga lume, dar rămâne şi puţină viaţă pentru persoana reală care se află în spatele artistului", dezvăluia muzicianul suedez într-un mesaj adresat fanilor, scrie agerpres.ro



Într-un interviu acordat pentru revista Billboard, la puţin timp după anunţarea încheierii ultimului turneu al său, Avicii declara: "Când privesc în urmă la viaţa mea, mă întreb: 'Ce am făcut?'. Şi îmi răspund: 'A fost cea mai bună perioadă a vieţii mele, într-un anumit sens. A avut însă un preţ, care s-a transformat în multă anxietate şi mult stres, dar a fost totuşi călătoria vieţii mele'"