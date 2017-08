Aventurile neverosimile ale lui Cristi Richicinschi, tânărul ex-ofițer CNA care a sustras probe dintr-un dosar: 50 de mii de euro și un kilogram de aur

După ce Ziarul de Gardă a descoperit că ofițerul CNA, reținut săptămâna trecută de procurorii anticorupție este Cristian Richicinschi, fiul fostului adjunct al Serviciului de Pază și Protecție de Stat, Iurie Richicinschi, mai mulți colegi de facultate de-ai tânărului spun, sub protecția anonimatului, că Richicinschi junior nu este la prima astfel de abatere și că, de-a lungul anilor s-a făcut cunoscut prin mai multe astfel de episoade. De fiecare dată însă, a fost acoperit de tatăl său care a intervenit fie pe lângă administrația Academiei, fie prin alte metode, iar astfel, tânărul scăpa de pedeapsă. Iurie Richicinschi nu a fost de găsit pentru a comenta acuzațiile.

Pentru că mărturiile ne par valoroase, am decis să le publicăm într-un caz de rezonanță și, pe cât a fost posibil, am păstrat autenticitatea mesajelor.

Primul incident mai notabil cu Cristi în prim-plan datează încă din primul an de facultate. "Trebuia să facem catedra militară. Fiind la contract, am fost nevoiți să cumpărăm singuri uniforma militară. Cum majoritatea eram de la țară, Cristi s-a oferit să ne echipeze cu tot ce este necesar în schimbul a 3000 lei. Noua ni s-a părut tentant, mai ales că dacă să ne ducem să cumpărăm de la magazin tot de ce aveam nevoie, ne costa in jur de vreo 4000 mii lei. Așa că, am adunat 15 persoane câte 3000 de lei și i-am dat. Când a venit timpul să ne dea uniforma, Cristi se făcea că plouă. Ba că mâine v-o aduc, ba că poimâine, și tot așa vreo două săptămâni până nu ne-am dus la șeful de curs si i-am spus ce s-a întâmplat. Atunci, șeful de curs l-a chemat pe tatăl său și tatăl lui i-a aplicat o corecție fizică de față cu noi și, pe parcurs, cu mare greu, câte oleacă, ne-a întors banii, tatăl lui", ne-a scris unul dintre colegii săi de facultate.

Un alt episod, a urmat la scurt timp. Atunci când, spun colegii, au decis ca, pentru a nu umbla prin oraș să-și copie cursurile, ar fi mai ieftin și mai util să-și cumpere un xerox. "Am strâns iar câte 100 de lei, noi fiind la ânceput 120 de studenti în curs și iar i-a luat Cristi să aducă multifuncționala. Doar după ce s-a aflat de treaba cu uniforma, s-a ridicat și întrebarea cu multifuncționala și a adus tatăl său una veche care nicidecum nu costa 12 mii lei, atât cât am strâns noi. După, am aflat că el cu banii pentru xerox s-a dus la cunoscutul caraoke Pivnușca și i-a băut pe toți", mai povestesc foștii săi colegi.

Totodată, tinerii spun că băiatul a frecventat foarte prost facultatea, iar examenele nimeni nu mai știe cum le-a dat. "El nici o dată în 4 ani nu a susținut examenele cu noi. Își lua borderoul individual și se ducea la profesori, dar nu știu dacă intra el sau intra cineva în locul lui și îi puneau notele. Asta pentru că, în anul 2 am avut o profesoară de contabilitate judiciară care din principiu nu a vrut să îi pună notă și a avut restanță la ea până în anul IV și doar în anul 4, șeful de catedră i-a pus notă, că profesoara se concediase deja", spune un fost coleg de-a lui Richicinschi.

Foștii colegi se arată revoltați și de modul cum a ajuns la CNA. Potrivit acestora, Richicinschi nu era în niciun caz pregătit pentru o astfel de funcție, lucru de care era conștient. De asta, spun ei, a ales să meargă la Poliția de Frontieră de unde, prin transfer a fost adus, spun tinerii, prin pile la CNA.

Contactat de UNIMEDIA, Iurie Richicinschi nu a răspuns la telefon pentru a comenta acuzațiile aduse fiului său.