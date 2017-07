Avalanșă de nemulțumiri față de serviciile prestate de Fly One: Avioane defecte, cabine depresurizate și „jungle adventure” în aeroport

Nemulțumiri pe rețelele de socializare față de compania de zbor FlyOne: Zeci de oameni se plâng de serviciile proaste prestate de angajați. Călătorii spun că un zbor cu un avion din cadrul companiei, îți trezește frica de a mai zbura.

„Iubitorilor de situații extreme le sugerez să-și cumpere bilet de la FlyOne și să meargă în vacanță. Compania asigură o experiență de neuitat pe parcursul zborului cu avioane defecte, cabine depresurizate și jungle adventure în aeroport pe parcurs de o zi. Aventura va continua prin stimularea răbdării. Este nevoie de persoane capabile să reziste în condiții de stres și să se descurce individual. O singura condiție, să aveți suficienți bani cash veți avea nevoie de ei pentru a vă găsi un bilet la retur daca veți avea noroc. Dacă nu aventura se va prelungi....Apropo, dacă cineva în aeroport va întrebă What is this Fly One să nu ii credeți este tot o parte a jocului!!!! Mai țineți minte filmul cu Michael Douglas „The Game" ei, cam așa e doar ca am plătit mai puțin, sper la reîntoarcere să nu primesc un bon adițional. Deși, deja se adună bonurile....Cu drag, din junglă”, scrie pasagera Victoria Bucătar.

Acuzațiile aduse companiei FlyOne vin după ce circa 180 de pasageri au rămas blocați pe aeroportul din Heraklion, Grecia din cauza unui avion al companiei FlyOne, care a fost nevoit să revină de urgență pe aeroport după o oră de zbor.

Pasagerii se plâng de faptul că nimeni nu le oferă informații despre ce s-a întâmplat. „După 7 ore de așteptare în aeroport la o temperatura de peste 40 grade afara, au venit în fața noastră doar stewardesele, și nu piloții cum ar fi normal, și ne-au comunicat că nu au legătură cu compania și că nu cunosc nimic. Practic suntem captivi într-o țară străină, fara a avea cea mai vagă ideie cînd vom reveni acasă”, scrie un alt pasager.

Prezentatoarea emisiunii Alb&Negru, Elena Robu a zburat și ea cu această companie. „O mare problemă este întârzierea zborurilor. Și la tur, dar și la retur am avut întârziere de cel puțin 15-20 de minute. În cazul în care aveți zbor cu transfer spre alte destinații riscați să pierdeți zborul și nimănui nu-i pasă de asta. O companie care se respectă ar oferi tot confortul necesar pentru pasageri. Dar din imaginile pe care le vedeți mai jos, puteți să trageți concluzia proprie despre calitatea serviciilor (igiena) și confortul asigurat.

Am căutat compania pentru a afla în ce terminal se află în aeroportul Charles de Gaulle. Compania Fly One nu figurează în lista companiilor internaționale.

Informațiile de securitate de la bordul avionului sunt în rusă, engleză, alte limbi de circulație internațională și nici un cuvânt în limba română. Pe când publicitate avem și în limba română. Iată respectul față de țara în care își desfășoară activitatea această companie.

Și încă un detaliu, ați putea să vă pomeniți 2 pe același loc. Atât la tur, cât și la retur au fost minim două situații de acest fel. În timp ce companiile low-cost care operează zboruri în alte țări, cum ar fi România de exemplu și compania Blue Air, oferă prânzuri calde clienților în avion, companiile aeriene moldovenești își hrănesc clienții în continuare cu sandwich-uri”, a scrie Elena Robu pe blogul său.

UNIMEIDIA precizează faptul că proprietarul companiei Fly One este Mircea Maleca, fostul director al Autorității Aeronautice Civile (AAC). Anticoruptie.md a scos la iveală afilierea acestuia cu noua companie aeriană acum un an, oficialul ascunzându-se în spatele fostului său socru de la Leova. Totodată, potrivit ultimelor date de la Camera Înregistrării de Stat, Mircea Maleca și Mariana Tabuica, sora ministrului Justiției, sunt membri ai Consiliului de administrare al firmei, alături de românul Nicu Berla. Ultimul a deținut calitatea de administrator până nu demult, în prezent rămânând în afacere doar cu cota de 20%.