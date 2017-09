Autoritățile se contrazic în declarații când vorbesc despre moartea lui Andrei Brăguța. Ce zile procurorul și șeful DIP

Autoritățile se bâlbâie și se contrazic în declarații când vorbesc despre moartea lui Andrei Brăguța, tânărul decedat în Penitenciarul „Pruncul”. Acesta a ajuns la închisoare în stare gravă, cu numeroase vânătăi pe corp, despre aceasta vorbesc atât respezentanții Departamentului Instituții Penitenciare, cât și Ministerul Justiției. Andrei Brăguța ar fi fost bătut în Izolatorul de detenție preventivă de către polițiști și alți reținuți din celulă, scrie tv8.md.

„La internarea în staționar din nr. 16 au fost depistate echimoze de culoare violacee, care erau prezente pe corpul deținutului Brăguța”, a declarat ieri în cadrul unei conferințe de presă viceministrul justiției Anatolie Munteanu.

Șeful DIP, Aureliu Suhan, a menționat că „Cu regret, la data de 26, la ora 03:00 noaptea, cetățeanul s-a stins din viață”

Andrei Brăguța s-a stins din viață la două zile la spitalul Penitenciarului „Pruncul”, unde a fost transferat din cauza agravării stării de sănătate. Tânărul ar fi fost escortat la Penitenciarul nr.13 încă pe data de 18 august, dar potrivit procurorului, a fost întors în izolator.

„Pe data de 18 august judecătorul de instrucție a emis un mandat de arestare pe un termen de 30 de zile. Deja nu urmează să fie deținut în Izolatorul de detenție provizorie ci în izolatorul de detenție preventivă, a Ministerului Justiției, adică în Penitenciarul 13. Mi s-a raportat dimineața, prin telefon, de către angajații Izolatorului de Detenție provizorie că cei de la Penitenciar absolut nu vor să îl primească în Penitenciar”, a declarat pentru tv8.md procurorul Ivan Filimon.

Cei de la Departamentul Instituțiilor Penitenciare neagă afirmațiile acuzatorului de stat și spun că tânărul a fost dus prima dată la închisoare pe 21 august, de unde a fost transferat la Spitalul de Psihiatrie „Codru”.

„Pe data de 21, Braguța a fost adus la Penitenciarul nr. 13 pentru a fi etapat ulterior la Spitalul Clinic de Psihiatrie a Ministerului Sănătății, conform încheierii respective a instanței de judecată”, a mai declarat ieri șeful DIP.

În timp ce șefii de la DIP spun că au înștiințat imediat procurorul despre moartea tânărului, procurorul susține contrariul: „Luni deja, această luni, am aflat că arestatul Andrei Brăguța a decedat. Practic am aflat ultimul, din discuții cu avocatul său. Am sunat la Penitenciarul nr. 16, unde m-au redresat la alt telefon, pe urmă la medici. Toată ziua pe parcursul zilei de luni am contactat medicii. Absolut nici un medic nu a ridicat. Nimeni!”, a spus procurorul.

„Eu am fost anunțat despre deces și, finalizând cu procurorul, la prima oră a dimineții a fost înștiințat procurorul, au fost înștiințate toate organele abilitate”, menționează Aureliu Suhan.

Avocații Asociației „Promo-Lex” s-au angajat să-i acorde familiei Brăguța tot suportul juridic necesar. Potrivit juriștilor, în acest caz s-au comis abateri de la normele legale chiar din momentul reținerii. Asociația a sesizat deja reprezentanții Organizației Națiunilor Unite, iar în timpul apropiat urmează să fie creată o coaliție de ONG-uri care va monitoriza minuțios evoluția anchetei. De asemenea, avocații spun că vor solicita o expertiză medico-legală independentă.

„În mod normal, având în vedere standardele internaționale, o persoană cu dizabilitate mintală, având în vedere și infracțiunea care a fost comisă, care nu era de o gravitate mare, această persoană nu trebuia să fie reținută. Probabil că acest caz poate să răstoarne sistemul”, a declarat avocatul Vadim Vieru.

Avocatul afirmă că tânărul ar fi avut un telefon mobil cu care ar fi filmat abuzurile polițiștilor, însă aparatul a dispărut.

„Telefonul lui mobil a dispărut. De la rude am înțeles că pe acest telefon mobil a filmat acțiunile colaboratorilor de la INP atunci când a fost oprit în trafic”, susține apărătorul.

„Printre lucrurile personale ale d-lui, cu care a intrat în sistemul penitenciar, telefon nu a fost”, menționează însă șeful DIP.

UNIMEDIA amintește că acum câteva zile un bărbat de 31 de ani, Andrei Brăguță, a murit în Penitenciar, în timp ce se afla în arest preventiv pentru 30 de zile. Rudele acuză oamenii legii că l-ar fi bătut și astfel ar fi survenit decesul. De cealaltă parte, administrația pușcăriei spune că tânărul s-a stins de pneumonie. Bărbatul primise mandat de arestare, reținut fiind pentru că ar fi insultat inspectorii de patrulare.

Cazul a fost mediatizat intens, iar opinia publică s-a revoltat față de tratamentul la care sunt supuse persoanele din închisori. Mai multe persoane din spațiul public au acuzat responsabilii de incompetență în serviciu.

Sora bărbatului a scris recent un mesaj, afirmând că Andrei i-ar fi spus că nu vrea să plece peste hotare și că vrea să rămână acasă, pentru a dezvolta proiecte aici. Ba mai mult, bărbatul în vârstă de 31 de ani ar fi fost adimis de curând la Facultatea de Business pentru a-și continua studiile.