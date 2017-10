Au fost anunțați cei 30 de finaliști pentru Balonul de Aur. Kylian Mbappe este cel mai tânăr pretendent la câștigarea premiului din istorie

Jucătorul lui Paris Saint Germain, Kylian Mbappe, a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care face parte din lista celor 30 de finaliști pentru cucerirea Balonului de Aur. Internaționalul francez a obținut această performanță la o vârstă de doar 18 ani.

Recordul anterior a fost deținut de atacantul englez, Michael Owen, care a fost nominalizat pentru cucerirea Balonului de Aur la vârsta de 19 ani.

Revista franceză France Football a făcut public lista celor 30 de jucători care vor concura în acest an pentru Balonul de Aur: Neymar (PSG), Luka Modric (Real Madrid), Paolo Dybala (Juventus), Marcelo (Real Madrid), N'Golo Kante (Chelsea Londra), Luis Suarez (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Jan Oblak (Atletico Madrid), Philippe Coutinho (Liverpool), Dries Mertens (Napoli), Kevin de Bruyne (Manchester City), Robert Lewandowski (Bayern Munchen), David De Gea (Manchester United), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Edin Dzeko (AS Roma), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Gianluigi Buffon (Juventus Torino), Sadio Mane (Liverpool), Radamel Falcao (AS Monaco), Lionel Messi (FC Barcelona), Pierre Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), Edinson Cavani (PSG), Mats Hummels (Bayern Munchen), Karim Benzema (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Eden Hazard (Chelsea Londra), Leonardo Bonucci (Juventus Torino), Isco (Real Madrid), Kylian Mbappe (PSG).

Balonul de Aur a fost cucerit anul trecut de către vedeta celor de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo.