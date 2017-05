Au fost anunțați câștigătorii ediției a XIV-a a FIFD CRONOGRAF 2017

Festivalul Internațional de Film Documentar CRONOGRAF și-a anunțat câștigătorii la Gala de închidere a celei de-a XIV-a ediții, care a avut loc pe 30 mai 2017 la Centrul Cultural Odeon.

În competiție au participat 16 documentare la Secțiunea Principală/ Lungmetraje și 5 documentare la Secțiunea Principală/Scurtmetraje, 12 filme la Secţiunea cadRO şi 9 filme din R. Moldova la Secțiunea Producții Locale, iar la Secțiunea Un LIKE pentru documentar au fost proiectate 10 filme.

Marele Premiu şi Trofeul Festivalului, în valoare de 2500 de euro, oferit de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, i-a revenit filmului A marriage story/ O istorie conjugală (Cehia), regia Helena Trestikova, imagine David Cysar, Vlastimil Hamernik. „Premiul se acordă pentru reprezentarea schimbărilor în lumea modernă prin prisma unei singure familii”, și-a argumentat decizia juriul de la Secțiunea Principală. Regizoarea cehă Helena Trestikova este pentru a doua oară câștigătoarea Marelui Premiu al FIFD CRONOGRAF, obținând anterior trofeul în ediția din 2008 pentru filmul Marcela.

Documentarul A Bastard Child/ Un Bastard (Suedia/Norvegia), regia lui Knutte Wester, imagine Knutte Wester, Maja Dennhag, Fredrik Oskarsson, Simon Ohman Jonsson, a luat Premiul pentru Regie în valoare de 1000 Euro, oferit anul acesta de Centrul Național al Cinematografiei din R. Moldova. Premiul a fost acordat pentru originalitatea și maturitatea artistică în abordarea unui subiect personal.

Premiul pentru Imagine, în valoare de 1000 Euro și oferit de TV5 MONDE, a revenit filmului Ama-San (Portugalia/Elveția), regie și imagine de Claudia Varejao, pentru subtilitatea cu care pune în valoare relațiile dintre personaje și lumea înconjurătoare.

Ministerul Culturii a Republicii Moldova a oferit Premiul Special al Juriului în valoare de 1000 de euro, care a revenit filmului Oamenii satului/ Village People (Bulgaria), regia semnată de Tzvetan Dragnev, imagine Plamen Gelinov, pentru mijloacele originale folosite pentru a descrie un univers rural pe cale de dispariție.

Filmul Bezness, ca de obicei/ Bezness as usual (Olanda), regia lui Alex Pitstra, imagine Tadeusz Kieniewicz, Alex Pitstra, Rosan Breman, a obținut mențiunea specială la Secțiunea Principală pentru curajul cu care aduce pe ecran o poveste personală și pentru reflectarea relațiilor dintre oameni ce aparțin diferitor culturi.

Membrii juriului au fost: actorul moldovean și președintele Juriului Valeriu Andriuță (R. Moldova), regizorul Bartosz Konopka (Polonia), regizoarea de film documentar și directorul de programe a Festivalului Internațional de Film Documentar Millennium, Zlatinka Rousseva (Belgia), criticul de film și directorul de programe la Festivalul Internațional de Film din Yerevan Artur Vardikyan, și Taalaibek Kulmendeevis, regizor de film și președintele Uniunii Cineaștilor din Kârgâstan.

Premiul pentru cel mai bun scurtmetraj i-a revenit filmului The PE Teacher, The Gold and the River / Profesorul de sport, aurul și râul (Kârgâzstan), regia și imaginea lui Amanbek Azhymat, pentru promovarea valorilor general-umane, a familiei și rezistenței în condiții dure de viață. Membrii juriului la categoria Scurtmetraje a Secțiunii Principale au fost Pavel Balan, director de imagine și fotograf (Moldova), actrița Zinaida Timofti (Moldova) și directorul de imagine, Ruben Agadjanean (Moldova).

Premiul Simpatia Publicului la Secţiunea Principală, a fost câștigat de producția austriacă în regia lui Pavel Cuzuioc, SECONDO ME.

La Secţiunea cadRO documentarele au fost jurizate de Ciprian Mega, regizor de film, scriitor și preot ortodox (Cipru), Anatol Durbală, regizor și actor (Republica Moldova) și managerul cultural Robert Adam (România).

Trofeul cadRO și premiul I în valoare de 3000 de RON, oferit de Ministerul pentru Românii de Pretutindeni l-a câștigat filmul În căutarea tatălui pierdut/ In Search of a Lost Father (România), regia și imaginea lui Ionuț Teianu, pentru construcția dramatică, pentru urmărirea evoluției personajului principal și a parcursului său, unul inițiatic, cu discreție și obiectivitate.

Premiul II la Secţiunea cadRO, în valoare de 10.000 de lei și oferit de Uniunea Cineaștilor, a fost acordat filmului Camera obscura (România), regia lui Gheorghe Preda, imaginea Liviu Marghidan, pentru cercetarea laborioasă a subiectului, construcție coerentă și integrarea materialului de arhivă eterogen într-un tot unitar.

Premiul Victor Bucătaru, în valoare de 7000 de lei, a fost oferit filmului ce a luat Premiul III la secttiunea CadRO, O viață ratată/ A Failed Life (România), regia lui Eugeniu Bocancea, imaginea Doru Ihnatiuc, pentru abordarea unui subiect istoric complex și ca încurajare la început de carieră.

Mențiunea specială la Secțiunea cadRO a fost acordată filmului Frații Manakia. Jurnalul unei lungi priviri înapoi/ The Manakia Brothers. Diary of a Long Look Back (România), regia Eliza Zdru, imagine Paula Onet.

Premiul Simpatia Publicului la Secțiunea cadRO a fost câștigat de filmul Când timpul nu mai are răbdare (Olanda/România), regia Andreea Dumitriu, imaginea Jesse Tuenter.

Calitatea și profesionalismul lucrărilor înscrise la Secțiunea Producții Locale au decis-o cei trei membri ai juriului – Max T. Ciorbă, regizor de film (Moldova), jurnalista Corina Ceaușescu (România) și Andrei Mâțu, jurnalist și regizor audio (Moldova).

Premiul I şi Trofeul Secţiunii Producţii Locale, în sumă de 7000 de lei, oferit de MoldCinema, i-a revenit documentarului Cine iubește și lasă/ Who Loves and Leaves, regia Victor Galușca, imaginea Andrei Moraru, pentru utilizarea inspirată a muzicii și folosirea în mod profesionist a imaginii și montajului în crearea unui eseu artistic.

Pentru un documentar care prezintă o istorie a unei ere apuse, corect realizat, bine filmat și montat, lucrarea Buncărul/ The Bunker, semnată de Eugenia Pogor, imaginea Alexei Golubev a obținut Premiul II al Secțiunii Producții Locale, în valoare de 3000 de lei și care a venit din partea agenției de turism Stil Tur.

Premiul III a fost acordat producției O viață, trei țări, zece copii/ A Life, Three Countries, Ten Children, regia și imaginea lui Alexandru Popescu, pentru un documentar portret și utilizarea tuturor elementelor specifice filmului documentar. Filmul prezintă un destin care merită văzut și ascultat. Premiul III a fost oferit de Editura Arc.

Secțiunea destinată publicului adolescent, Un LIKE pentru DOCUMENTAR a fost apreciată de un juriu compus din 5 liceeni, care au acordat premiul secțiunii scurtmetrajului Vezi?/Lo Ves? (Spania), regie Patty Bonet, imagine Miguel Camino. Juriul și-a argumentat alegerea prin faptul că pelicula reprezintă viziunea nouă și autentică a tinerilor asupra filmului documentar. Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova a oferit premiul la această secțiune, în valoare de 10.000 de lei.

Pentru al doilea an consecutiv, UN Women Moldova a oferit un Premiu Special, în valoare de 544 de euro, pentru filme care abordează subiecte ce țin de lupta pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. Filmul câștigător este Women+/ Femei+ (Rusia), în regia Nastiei Kuzyakova, imagine Oleg Tolmachov.

Trofeele FIFD CRONOGRAF sunt realizate de sculptorul Valentin Vârtosu, începând cu prima ediție a Festivalului.

FIFD CRONOGRAF, cel mai mare eveniment cinematografic din țară și unul de reper în circuitul festivalurilor din Europa de Est, este organizat din 2001 de către OWH Studio.