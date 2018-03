Au dat ochii unul cu altul pe aeroportul din Istanbul: Întâlnirea neașteptată a lui Igor Dodon cu președintele Turciei

„Am avut o întrevedere neplanificată cu președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan la aeroportul din Istanbul. Am discutat despre mai multe subiecte, inclusiv relatiile bilaterale dintre tari, situația din regiune.

In cadrul discuției am mulțumit pentru suportul acordat pentru reparația clădirii președinției.

Pub

Președintele Erdogan a menționat că intenționează sa viziteze Republica Moldova in timpul cel mai apropiat, la invitatia mea. Aceasta fiind prima sa vizita oficiala in tara noastră in calitate de Președinte”, a scris Dodon pe pagina sa de Facebook.

UNIMEDIA amintește că Turcia a oferit o sumă de bani pentru reparația clădirii Prezidenției Republicii Moldova.