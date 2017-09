Astăzi se lansează noul iPhone 8

Apple se pregăteşte să lanseze astăzi noi smartphone-uri. Cel mai aşteptat model este cel cunoscut sub numele de iPhone 8, dar se va numi, de fapt, iPhone X Edition, pentru a marca 10 ani de la lansarea primului telefon Apple. De asemenea, compania va prezenta alte două noi modele de smartphone-uri, cunoscute ca iPhone 7S şi iPhone 7S Plus, dar care se vor numi, potrivit zvonurilor, iPhone 8 şi iPhone 8 Plus.