Astăzi marcăm Ziua Internațională a Femeii. Simboluri și istoric

Marcarea Zilei Internaționale a Femeii este o oportunitate pentru a sărbători actele de curaj și determinare întreprinse de femei obișnuite, care au jucat un rol extraordinar în istoria propriilor țări și comunității.

Tema aleasă pentru 2017 este: "Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030", informează site-ul http://www.un.org. Ideea acestei teme este de a lua în considerare modul în care să accelereze Agenda 2030, un impuls pentru punerea efectivă în aplicare a noilor obiective de dezvoltare durabilă, între care, în mod special: "Obținerea egalității genurilor și abilitarea tuturor femeilor și fetelor" și "Asigurarea educației incluzive și de calitate, și promovarea învățării pe tot parcursul vieții".

Totodată, tema se va concentra pe noi angajamente în cadrul inițiativei ONU "UN Women's Step It Up", precum și asupra altor angajamente existente privind egalitatea între femei și bărbați, emanciparea femeilor și a drepturilor omului în cazul femeilor.

Lumea muncii se schimbă, cu implicații semnificative pentru femei. Pe de o parte, avem globalizarea, revoluția tehnologică și digitală și oportunitățile pe care le aduc, iar pe de altă parte, creșterea muncii informale, a mijloacelor de trai și a veniturilor instabile, noile politici fiscale și comerciale și impactul asupra mediului, iar toate acestea trebuie să fie abordată în contextul emancipării economice a femeilor, arată ONU.

Ziua internațională a femeii este celebrată în multe țări din întreaga lume. Este o zi în care femeile sunt recunoscute pentru realizările lor fără a ține cont de diferențele naționale, etnice, lingvistice, culturale, economice sau politice. Ziua internațională a femeii a apărut pe fondul mișcărilor sociale legate de muncă de la începutul secolului XX, în America de Nord și în Europa.

Prima Zi națională a femeii a fost marcată în Statele Unite, la 28 februarie 1909. Partidul Socialist a desemnat această zi în amintirea grevei din 1908 a muncitorilor din industria textilă din New York, în care femeile au protestat împotriva condițiilor de muncă.

În anul 1910, Internaționala Socialistă reunită la Copenhaga a hotărât instituirea unei zile dedicate femeii, fără a stabili însă o dată anume, data de 8 martie fiind aleasă abia în 1913

Ca urmare a inițiativei de la Copenhaga, în 19 martie 1911, Ziua internațională a femeii a fost marcată pentru prima dată în Austria, Danemarca, Germania și Elveția. La manifestațiile organizate cu acel prilej, s-au cerut pentru femei dreptul la locul de muncă, dreptul la formarea profesională, să se pune capăt discriminării la locul de muncă. În plus, s-au cerut dreptul de vot și dreptul de a ocupa o funcție publică,.

Cu prilejul Anului Internațional al Femeii, în 1975, Organizația Națiunilor Unite a sărbătorită pentru prima dată Ziua internațională a femeii la 8 martie.

Punctul de plecare pentru o strategie pe termen lung privind drepturile femeii și pentru ca fiecare femeie să își atingă adevăratul potențial îl constituie Declarația de la Beijing și Platforma de acțiune, o foaie de parcurs istoric, semnată de 189 de state, în cadrul Conferinței mondiale a ONU privind femeile.

În 2014, a avut loc cea de-a 58-a sesiune a Comisiei privind Statutul Femeilor (CSW) — reuniune anuală la care sunt abordate problemele legate de egalitatea de gen și drepturilor femeilor — cu tema "Provocări și realizări în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului pentru femei și fetele". Cu acest prilej, entitățile ONU și ONG-urile acreditate din întreaga lume au prezentat un bilanț al progresului și provocărilor care rămăseseră în direcția atingerii celor opt Obiective de Dezvoltare ale Mileniului (ODM). ODM-urile au jucat un rol important în dinamizarea atenției și a resurselor pentru egalitatea de gen și abilitarea femeilor.

În România, la 7 martie 2016, a intrat în vigoare Legea nr. 22/2016 pentru declararea zilei de 8 martie — Ziua femeii și 19 noiembrie — Ziua bărbatului. Cele două zile, Ziua femeii și Ziua bărbatului, urmând să fie sărbătorite anual în zilele de 8 martie și 19 noiembrie.

Potrivit documentului, autoritățile administrației publice locale pot organiza manifestări și acțiuni publice dedicate sărbătoririi acestor zile. De asemenea, Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune vor putea include în programele lor emisiuni dedicate promovării drepturilor femeii sau, după caz, drepturilor bărbatului.