Astăzi este marcată Ziua Mondială a Ciocolatei. 20 de curiozități despre ciocolată

Ziua de 11 iulie a fost declarată oficial Ziua Mondială a Ciocolatei, în 1995, în Franţa, în prezent fiind sărbătorită de iubitorii acestui desert din toată lumea.

Istoria ciocolatei începe cu 2.000 de ani în urmă, când arborele de cacao era cultivat în America de Sud. Denumirea provine din limba aztecilor de la ‘chocolatl’, care derivă de la ‘xocolatl’ (xococ – amar şi atl – apă sau băutură).

Aztecii considerau ciocolata o băutură divină, care întăreşte rezistenţa şi combate oboseala. O ceaşcă din această băutură îi permite unui om să reziste o zi întreagă fără mâncare.

Ciocolata s-a mâncat pentru prima dată în 1674, sub formă de rulouri şi prăjituri servite în diverse ‘chocolate emporiums’.

În 1795 doctorul Joseph Fry din Bristol a inventat o maşină cu vapori pentru a înmuia boabele de cacao, ceea ce a dus fabricarea ciocolatei la scară mare.

În 1874 Fry & Sons au început să vândă ‘ciocolată delicioasă de mâncat’ despre care se crede că a fost prima tabletă de ciocolată.

În jurul anului 1810 Venezuela producea o jumătate din pudră de cacao consumată pe plan mondial şi o treime din totalul de cacao produsă era consumată de spanioli.

În anii ’90 ciocolata şi-a dovedit popularitatea ca produs, dar şi succesul în lumea afacerilor. Consumul mondial anual de boabe de cacao aproximează 600.000 de tone. Mai mult decât atât, consumul de ciocolată pe cap de locuitor este în creştere.

Consumul de ciocolată cacao/ ciocolată amăruie a fost dovedit a fi benefic sistemului circulator. Un studiu asupra ciocolatei a relevat faptul că în timpul topirii ciocolatei în gură creierul uman cunoaşte o creştere a activităţii electrice şi a ritmului cardiac. Consumul excesiv de ciocolată poate favoriza obezitatea şi apariţia diabetului zaharat, se mai arată în comunicat.

Curizităţi despre ciocolată:

1. Un consum moderat si regulat de ciocolata ne face mai inteligenti. Cel putin asta deducem din studiu conform caruia exista o stransa legatura intre cantitatea de ciocolata consumata la nivelul unei tari si numarul de laureati Nobel pe care acea tara ii da.

2. Ciocolata poate invinge un sistem de securitate. Nu, nu este o gluma. De fapt, un hot de bijuterii a dat lovitura vietii sale in 2007 cand a reusit sa plece cu 27 de milioane de dolari dupa ce acesta a castigat increderea paznicilor unei banci din Antwerp, Belgia dupa ce le-a oferit ciocolata.

3. Ciocoloata poate fi folosita pe post de recuzita in unele filme. In cazul in care nu stiati, sangele din scena celebra cu dusul din filmul Psycho al lui Hitchcock era, de fapt, sirop de ciocolata.

4. Iar daca lucrul mentionat mai sus nu a fost suficient de inedit, afla ca germanii planuiau sa foloseasca ciocolata ca si munitie de razboi. Acestia planuiau asasinarea lui Winston Churchill cu o tableta de ciocolata explozibila.

5. Exista legenda conform careia ciocolata este considerata mancare pentru zei. Cel putin asa se crede datorita faptului ca asa s-ar traduce numele stiintific al arborelui de cacao.

6. Intr-un an de zile un arbore de cacao poate produce boabe de cacao cat sa se poata fabrica 10 tablete de ciocolata.

7. V-ati intrebat vreodata de ce veterinarii recomanda sa nu dati cainilor vostri ciocolata? Acest lucru se datoreaza teobrominei, compus care o face otravitoare pentru catei. Mai mult, acest compus este otravitor si pentru oameni, insa doar in cantitati uriase. Conform celor de la Forbes, pentru ca acest compus sa iti puna viata in pericol ar trebui sa consumi cateva mii de tablete de ciocolata o data.

8. Cea mai lunga perioada din istoria sa, ciocolata a fost consumata in stare lichida.

9. Mai mult, in perioada infloritoare a imperiului Aztec, boabele de cacao erau folosite ca moneda de schimb. Imparatul aztec Montezuma II obisnuia sa consume peste 50 cesti de ciocolata pe zi.

10. Conform oamenilor de stiinta, consumul de ciocolata face ca inima sa bata mai tare decat in momentul unui sarut.

11. In afara de variantele deja cunoscute de ciocolata neagra, cu lapte si alba, exista si ciocolata blonda.

12. Joseph Fry a inventat prima tableta de ciocolata in anul 1847, cand a adaugat unt de cacao topit in pudra de cacao. Mai apoi a format o pasta care avea proprietatea de a se modela extrem de usor.

13. Conform statisticilor oficiale, industria ciocolatei este evaluata la circa 110 miliarde de dolari anual.

14. In anul 1947 sute de copii din Canada au decis sa intre in greva si sa boicoteze ciocolata dupa ce pretul acesteia a crescut de la 5 la 8 centi.

15. Cea mai mare ciocolata din lume a fost creata in Marea Britanie, in octombrie 2011 si cantarea 5,792.5 kilograme.

16. Cel mai mare comerciant de ciocolata din lume este Aeroportul din Bruxelles. Magazinele specializate amplasate aici vand anual 800 de tone de ciocolata.

17. Cea mai scumpa tableta de ciocolata din lume s-a vandut in anul 2001 cu 687 de dolari. Aceasta ar fi apartinut capitanului Robert Scott care a purtat-o in expeditia din Antarctica in urma cu mai bine de un secol.

18. Peste 75% dintre arborii de cacao din lume cresc in Africa. Coasta de Fildes produce o treime din necesarul la nivel mondial.

19. Europenii sunt cei mai mari consumatori de ciocolata. De fapt, in Europa se consuma peste jumatate din cantitatea totala de ciocolata vanduta la nivel mondial. In topul celor mai mari consumatori de ciocolata ii intalnim pe primele trei pozitii pe britanici, elvetieni si pe nemti, care consuma anual 11 kilograme de ciocolata.

20. O ciocolata poate duce la descoperirea de multe secrete, inclusiv a parolelor de calculator. Un studiu realizat in 2004 in Marea Britanie a relevat ca peste 70% dintre cei chestionati s-au aratat dispusi sa divulge aceasta informatie in schimbul unei ciocolate.