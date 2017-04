Ashton Kutcher, despre fratele său geamăn cu dizabilități: De fiecare dată când îmi părea rău pentru el, îl desconsideram!

Actorul în vârstă de 39 de ani pe care-l știm, mai recent, din serialul Doi bărbați și jumătate, este un tip foarte emotiv când vine vorba despre familia sa. Puțini știu că Ashton Kutcher are un frate geamăn, Michael, care s-a născut cu paralizie cerebrală și care a fost nevoit să facă și un transplant de inimă pe când el și Ashton erau mici.

Într-un discurs ținut la centrul Ron Pearson, din Iowa, acolo unde a primit trofeul Robert D. Ray Pillar of Character, Ashton a vorbit despre fratele său geamăn, care nu este și identic.

„M-am născut frate geamăn și din momentul în care am venit pe lumea asta a trebuit să împart lucrurile cu cineva. Am împărțit fiecare zi de naștere, fiecare Crăciun, propriul dormitor, hainele, am împărțit tot ce am avut pe lumea asta și nu am știut cum este să fie altfel. L-am avut întotdeauna pe fratele meu cu mine. Fratele meu s-a născut cu paralizie cerebrală și m-a învățat că să iubesc oamenii nu este o alegere și că oamenii nu sunt creați chiar egal. Pe măsură ce-am crescut, o perioadă îndelungată m-am simțit prost din cauza asta, din cauza diferențelor dintre noi. Dar fratele meu m-a mai învățat că el are calități pe care eu nu le am. Calități extraordinare pe care eu nu le am și, de fiecare dată când îmi părea rău pentru el, în desconsideram, de fapt. El m-a învățat asta”, a zis actorul.

Soțul Milei Kunis a vorbit despre fratele lui deoarece acesta, spune el, este una dintre persoanele speciale care l-au ajutat să devină, astăzi, cine este, scrie Okmagazine.

Pe lângă Michael, Ashton mai are o soră mai mare, Tausha, în vârstă de 42 de ani și, la rândul ei, actriță.