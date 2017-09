Artur Ioniță: Nu mă simt un jucător talentat, pur și simplu muncesc foarte mult. În Italia asemenea oameni sunt respectați!

Mijlocașul lui Cagliari, Artur Ioniță, a oferit un interviu pentru presa rusă. Internaționalul moldovean și-a amintit de perioada când evolua la Zimbru Chișinău și Iskra Rîbnița, remarcând că doar datorită muncii de zi cu zi a reușit să ajungă în Serie A.

"La vârsta de 17 ani am jucat câteva meciuri pentru prima echipă al celor de la Zimbru Chișinău. Echipa mi-a propus să semnez primul contract profesionist, însă am decis să plec de la Zimbru. După aceasta m-a sunat Vlad Goian și m-a invitat să joc la Iskra Rîbnița. Am jucat regulat la Iskra și am reușit să ocupăm locul 3 în Divizia Națională, fapt ce ne-a permis să evoluăm în cupele europene. Am fost convocat pentru prima oară la naționala Moldovei și am evoluat împotriva Elveției, atunci am fost observat de scouterii echipei Aarau" - a afirmat Ioniță.

Mijlocașul de 27 de ani a vorbit și despre faptul cum a ajuns să evolueze în Serie A.

"În luna noiembrie-decembrie a anului 2013, reprezentanții formației Hellas Verona au început să vină la meciurile disputate de Aarau. Cu jumătate de an înainte de finisarea contractului cu echipa elvețiană, am semnat cu Hellas Verona. Din start mi s-a spus că dacă nu voi fi în formă în timpul cantonamentului, sau antrenorul nu va miza pe mine, voi fi trimis la o altă echipă sub formă de împrumut. Am reușit să marchez golul victoriei în partida cu Torino, la doar câteva minute după ce am fost trimis în teren, înlocuind pe un alt jucător. Am avut o dorință enormă să nu ratez șansa ce mi-a fost oferită"

"După 4 ani în Serie A, nu mă consider un jucător talentat. Totul ce am obținut se datorează unei dorințe de a demonstra, că un jucător din Moldova poate ajunge într-un campionat de top din Europa. Niciodată nu uit de unde am început, la Zimbru și Iskra am avut destule probleme, însă acestea nu m-au oprit. La Iskra am avut un salariu de 500-600 de dolari, însă acest lucru nu era important, pentru mine conta să joc regulat. În Elveția la fel nu am avut un salariu mare, însă eu înțelegeam că este o oportunitate bună de a mă dezvolta. Nu mă simt talentat, pur și simplu muncesc foarte mult, iar în Italia asemenea oameni sunt foarte respectați" - a declarat Ioniță.

În ultimul meci jucat în Serie A, actuala echipă a moldoveanului, Cagliari, a cedat cu scorul de 0-2 pe teren propriu în partida cu Chievo, Ioniță fiind integralist.

Cagliari ocupă locul 13 în campionat, având la activ 6 puncte.