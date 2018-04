Artista de peste Prut, Andreea Bănică și-a scos alunița de pe față. Cum arată artista acum

Andreea Bănică a dezvăluit pe blogul ei de ce a luat această decizie și cum a decurs întreaga procedură, scrie libertatea.ro.

„Da, celebra mea aluniță, fără de care nu-mi imaginam cum o să fiu. Dar, iată că a sosit și acest moment, am scos-o! Pentru mine nu s-a schimbat nimic. Cu sau fără aluniță, sunt aceeași! Nu mi-a fost ușor să iau această decizie și m-am consultat cu cei dragi din jurul mei, dar și cu specialiști în domeniu, desigur. Am decis să fac acest lucru din considerente medicale, pentru mine, indiferent de câte comentarii am primit, alunița nu a fost un complex. Înainte de excizie am făcut, normal, o anestezie locală. (…) Procedura în sine a durat foarte puțin. După îndepărtarea aluniței a trebuit să folosesc local o cremă și să nu fardez zona,” a scris Andreea Bănică.