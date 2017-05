Are cea mai mare baterie: Smartphone-ul care te ține departe de priză o săptămână

Nu multe telefoane se luptă pentru utilizarea unui acumulator record, dar Oukitel K10000 este singurul din lume cu o baterie de 10.000 mAh. În luna iunie a acestui an, va ajunge pe piață un nou smartphone cu un design atrăgător al unui producător chinez. Conform celor de la Engadget, acesta va ajunge pe piață cu sloganul Pentru a fi regele. Specificațiile hardware nu-l transformă neapărat într-un terminal concurent la titlul de cel mai rapid telefon, dar s-ar putea să nu aibă concurență când vine vorba de autonomie.

Dotat cu o tehnologie performantă de încărcare rapidă, gadgetul își va încărca acumulatorul de 10.000 mAh în doar 3 ore. Partea fascinantă este că Oukitel K10000 Pro este de fapt o versiune îmbuntățită a Oukitel K10000 lansat la finele lui 2015. Acela era însă atât de mare și de greu, încât a fost considerat nepractic, doar de dragul autonomiei, scrie playtech.ro.

Oukitel K10000 Pro, telefonul cu cea mai mare baterie a fost detaliat pentru prima oară la MWC anul acesta, deși în acel context nu se cunoșteau detalii tehnice sau de disponibilitate. Un lucru este însă sigur, conform specificațiilor oficiale ar trebui să vă țină departe de priză timp de 10-15 zile, în funcție de gradul de utilizare.

Pentru a înțelege cât de impresionant este acumulatorul de 10.000 mAh, aveți în vedere că ZenFone Max are doar 5000 mAh, Pixel XL se mândrește cu 3450mAh, iar Galaxy S8 Plus sare până la 3500 mAh. Singurul handicap al viitorului Oukitel constă în greutate de 292,5 grame, în contextul în care și masivul iPhone 7 Plus se rezumă la 188 de grame.

În ceea ce privește restul configurației, Oukitel K10000 Pro este construit în jurul unui ecran Full HD 1080p de 5,5 inci protejat cu Gorilla Glass. La interior, ascunde 3GB RAM și un spațiu de stocare de 32GB pe lângă un procesor octa-core de la MediaTek. Prețul de achiziție va defini succesul telefonului, iar dacă nu se va distanța foarte mult de cei 240 de dolari ai modelului original, are toate șansele să devină popular.