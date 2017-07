Are 52 de ani și o siluetă de invidiat! Actrița de la Hollywood care ar face invidioasă orice femeie

Timpul pare ca a stat in loc pentrua actrita britanica Elizabeth Hurley. Desi are 52 de ani, ea are o silueta la fel ca la 20 de ani. Toata lumea se intreaba ce face actrita de arata atat de bine. Ea a marturisit in repetate randuri ca face gimnastica, bea apa multa si mananca multe salate.

Recent, Elizabeth a postat pe contul de Instagram mai multe imagini in care apare doar in costum de baie, lucru care a incins spiritele in randul barbatilor.