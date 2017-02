Ar putea fi o mare realizare științifică. O echipă de cercetători va reînvia mamutul în doi ani

Echipa de savanţi care depun eforturi de „de-extincţie” susţine că vor putea crea un hibrid elefant-mamut în doi ani. Mamutul lânos a dispărut de pe Pământ acum 4000 de ani, dar acum savanţii susţin că sunt aproape de a reuşi să reînvie animalul antic într-o formă revizuită, printr-un proiect ambiţios de inginerie genetică, relatează The Guardian.

George Church, cercetătorul care conduce acest proiect, a spus la simpozionul ştiinţific anual din Boston al American Association for the Advancement of Science (AAAS), a dezvăluit: „Scopul nostru este să producem un embrion de hibrid elefant-mamut [...] De fapt, va fi mai mult un elefant cu un număr de trăsături de mamut”.

Aşadar, hibridul va avea trăsături de mamut precum urechi mici, ţesut subcutanat, blană mare şi sânge adaptat la rece. Genele de mamut vor fi îmbinate în ADN-ul elefantului cu ajutorul unei unelte puternice de editare genetică numită Crispr.

Până acum, echipa s-a oprit la faza de celulă, dar doreşte să continue până la a stabili ambriogeneza în laborator.

Church a menţionat că aceste modificări pot ajuta la păstrarea elefantului asiatic (specie care este pe cale de dispariţie).

Totuşi, procedura ridică probleme etice. Matthew Cobb, profesor de zoologie la Universitatea din Manchester, susţine că „mamutul nu era doar un set de gene, era un animal social, precum elefantul asiatic modern. Ce se va întâmpla atunci când hibridul elefant-mamut se va naşte? Cum va fi primit de elefanţi?”.

Church a subliniat că plănuieşte să crească embrionul hibridului într-o cuvă, decât să recruteze o femele elefant ca mamă surogat - un plan pe care mulţi nu îl consideră realizabil în următorii 10 ani, pentru că „nu este rezonabil să punem sistemul de reproducere al unei femele dintr-o specie pe cale de dispariţie”.

Oricum, astfel de proceduri devin realizabile având în vedere progresul tehnicii, cu toate problemele etice ridicate.