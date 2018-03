Apple pregăteşte un iPhone care se va deschide ca o carte: Se va putea transforma în tabletă

Conform unui raport publicat de Bank of America Merrill Lynch, mai mulţi furnizori asiatici au confirmat că lucrează la un ecran pliabil pentru Apple.

Acest telefon, care se va putea transforma în tableta, ar putea fi lansat în 2020.



Apple a obţinut brevetul pentru realizarea unui telefon care se deschide ca o carte încă din luna noiembrie 2017. Telefonul va avea ecran flexibil, care se va putea îndoi de la jumătate, scrie diacaf.com.



Noul iPhone ar putea fi realizat în parteneriat cu LG Display, care va produce ecranul flexibil.



Nu doar Apple are în vedere această schimbare radicală de design pentru următoarele modele de smartphone. Şi Samsung, Lenovo şi ZTE vor telefoane pliabile, iar unele companii au făcut deja primii paşi în această direcţie.



ZTE a prezentat deja în octombrie 2017 primul telefon pliabil, Axon M, care are două ecrane ce pot fi folosite separat sau se pot transforma într-o tabletă.



De asemenea, Lenovo a prezentat Folio, un prototip care are ecran flexibil şi poate fi folosit ca telefon sau ca tabletă, atunci când este desfăşurat.