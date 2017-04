Apple a primit autorizația de a testa autovehicule autonome în California

Grupul informatic american Apple Inc. a primit autorizația de a testa autovehicule autonome în statul California a anunțat vineri Department of Motor Vehicles, Autoritatea de reglementare a transporturilor din SUA, anunț care a alimentat speculațiile că producătorul telefoanelor iPhone se pregătește să se alăture companiilor care intenționează să lanseze autovehicule autonome, informează Reuters.

Autorizația acordată Apple permite grupului să efectueze teste cu trei vehicule cu un număr de șase șoferi, a informat Department of Motor Vehicles. Autoritatea de reglementare a precizat că cele trei vehicule sunt modelul Lexus RX450h produse în 2015.

Deși Apple nu a recunoscut niciodată până acum că este interesat să producă automobile , în ultimii ani grupul a recrutat zeci de experți în industria auto iar autorizația emisă de DMV oferă un indiciu cu privire la planurile Apple.

"Aceasta confirmă ceea ce se zvonea de multă vreme, Apple analizează posibilitatea de a intre pe segmentul autovehiculelor autonome" a declarat Chris Theodore, fost vice-președinte la Ford Motor Company și Chrysler. Acordarea acestei autorizații pentru efectuarea de teste nu înseamnă însă în mod automat că Apple vrea să construiască un automobil. "Ar putea fi vorba de software sau de hardware care are legătură cu tehnologia vehiculelor autonome" a apreciat Chris Theodore.

Un purtător de cuvânt de la Apple a refuzat să facă orice comentarii evocând o scrisoare trimisă la finele anului trecut către National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), autoritatea care se ocupa de siguranța traficului în SUA. "Compania investește semnificativ în studiul automatizării și este încântată de potențialul sistemelor automate în multe domenii, inclusiv în sectorul transportului" a declarat atunci Steve Kenner, responsabil pentru integritatea produsului la Apple.

Deși nu a confirmat oficial, Apple se alătură unei liste în creștere de producători auto tradiționali, companii din sectorul tehnologie și start upuri care testează autovehicule autonome în California, în ideea de a fi prima firmă care oferă autovehicule autonome pentru publicul larg. Printre companiile care au primit autorizația de a teste autovehicule autonome se numără Google, Ford Motor Co, Volkswagen AG, Daimler AG, Tesla Motors Inc și General Motors Co.

Multe companii susțin că primele autovehicule autonome vor fi lansate în anul 2020 însă unii experți susțin că va fi nevoie de o perioadă mai lungă de timp din cauza obstacolelor legislative.