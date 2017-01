Apple, Google şi Facebook critică ordinul lui Trump împotriva imigranţilor

Liderii companiilor tehnologice precum Apple, Google şi Facebook le-au transmis angajaţilor că sunt împotriva ordinului semnat de Donald Trump, în timp ce multe firme din domeniul bancar sau cel al energiei au refuzat să comenteze ultima iniţiativă a preşedintelui Statelor Unite, scrie Reuters.

Reprezentanţii companiilor Goldman Sachs Group Inc, Citigroup Inc, Bank of America Corp şi Morgan Stanley nu au oferit puncte de vedere în legătură cu ordinul privind imigraţia.

Producătorul de aeronave Boeing şi producătorii de maşini Ford Motor şi General Motors (GM) au avut deja dispute cu preşedintele Trump pe tema taxelor vamale, iar în prezent producătorii sunt vizaţi de următoarele decizii pe care administraţia Trump le va lua referitoare la taxe, comerţ şi alte reglementări.

Înainte să preia Biroul Oval de la Casa Albă, Trump a atacat Boeing pentru costul programului Air Force One. Companiile Ford şi GM au fost deseori criticate de noul preşedinte pentru că fabrică maşini şi componente în Mexic, pe care le exportă, apoi, pe piaţa din Statele Unite. Mai mult, Trump a ameninţat că va impune producătorilor de maşini taxe vamale.

În schimb, companiile de pe Wall Street se aşteaptă ca noua administraţie să reducă din reglementările introduse în urma crizei financiare din 2007-2008.

Directorul Centrului de Finanţe, Drept şi Politici de la Universitatea din Boston, Cornelius Hurley, susţine că industriile bancare, cele din domeniul sănătăţii şi al producţiei auto se situează într-o zonă sensibilă a reglementărilor şi „nu vor să facă ceva care ar pute ofensa noul împărat”.

Reprezentanţii companiilor energetice, precum Exxon Mobil Corp, nu au comentat ultima măsură a lui Trump.

Marile companii precum Apple, Google şi Microsoft Corp oferă sprijin legal angajaţilor afectaţi de ordin, potrivit scrisorilor trimise angajaţilor. Mai mulţi directori executivi din Silicon Valley au donat bani pentru acţiunile legale pentru a sprijini imigranţii care se confruntă cu interdicţia de a ajunge în Statele Unite.

Directorul Tesla, Elon Musk şi directorul Uber, Travis Kalanick, au transmis pe Twitter că vor aduce la cunoştinţă preşedintelui problemele industriei legate de imigraţie, întrucât ei fac parte din consiliul care oferă sfaturi pe teme de afaceri.

Directorul executiv al Starbucks a promis că va angaja 10.000 de refugiaţi la nivel global în următorii cinci ani, ca răspuns la ordinul semnat de preşedintele Donald Trump, prin care interzice refugiaţilor să intre în Statele Unite.

Mai mult, directorul Nike, Mark Parker, susţine că firma nu susţine ordinul respectiv.

Vineri, preşedintele Trump a semnat un ordin executiv prin care le interzice imigranţilor din şapte state cu majoritate musulmană să intre în Statele Unite pentru cel puţin 90 de zile, suspendând, de asemenea, programul pentru refugiaţi pentru 120 de zile. Ordinul semnat de Trump suspendă primirea refugiaţilor din Siria pe termen nedeterminat, preşedintele declarând că scopul acestei acţiuni este de a preveni pătrunderea în ţară a „teroriştilor islamişti radicali”.