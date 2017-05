Aplică acum la noul program de instruire în cadrul Tekwill Academy: Networking & Cyber Security

Astăzi suntem la începutul celei de-a patra Revoluţii industriale, o transformare care aduce împreună sistemele digitale, fizice și biologice pentru a redefini modul în care oamenii, companiile, guvernele funcționează, interacționează și se dezvoltă. Tehnologia devine o parte indispensabilă a vieții noastre, iar progresele incredibile în domenii precum inteligența artificială, realitatea virtuală, nanotehnologiile, imprimarea 3D, Internet of Things, au un impact esențial asupra pieței muncii, cu schimbări enorme în setul de abilități și cunoștințe necesare pentru a face față noului peisaj economic.

Profesiile prezentului și ale viitorului sunt tot mai strâns conectate cu tehnologiile informaționale, iar joburile din acest domeniu ocupă primele poziții în toate topurile internaționale privind angajarea în câmpul muncii.

În acest context, Tekwill Academy a pregătit și lansează Programul Networking & Cyber Security, un program de instruire care să-ți permită să obții un job bine plătit în industria Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC) din Moldova sau oriunde în lume. Cursurile vor oferi o serie de oportunități importante pentru dezvoltarea profesională, orientarea în carieră sau recalificarea profesională.

Networking&Cyber Security Program este un program extrașcolar care are drept scop să trasforme elevii, studenții și persoanele pasionate de tehnologii în adevărați ingineri în administrarea sistemelor și a rețelelor.

Conținut

Programul include cursuri autorizate furnizate de:

1. Cisco

2. Microsoft

3. Linux

Curriculum detaliat poate fi accesat aici. Limbile de studii: română și rusă.

Durata cursului

Cursul începe la data de 30 mai și va avea o durata de un an, cu o frecvență de 3 ori pe săptămână, în afara orelor de lucru, sărbători și vacanțe. Cursurile se vor desfășura în incinta Centrului de Excelență în domeniul TIC Tekwill (str. Studenților 9/11, Chișinău, Moldova).

Cunoștințe/ Criterii de selecție

Programul este destinat tuturor persoanelor care au atins vârsta de 16 ani, fără a avea un nivel minim de cunoștințe.

Pentru a vă înscrie în program vă rugăm să completați formularul aici.

Prețul unui curs

Valoarea acestor cursuri accesate individual se ridică la 4500$ pe an. Prin stabilirea parteneriatelor și programelor personalizate pentru Tekwill Academy, prețul acestui curs coboară la 1200$/an sau 100$/lună, pentru 52 de săptămâni intensive de studiu.

Certificare

Pe parcursul studiilor, participanții vor fi pregătiți pentru a susține următoarele examene de certificare recunoscute internațional:

1. CompTIA A+

2. CCNA Routing & Switching

3. CCNA Security

4. CCNP Routing & Switching

5. LPI Linux Essentials

6. Microsoft - MTA, MCSA, IT Infrastructure

Studenții la curs vor beneficia de vouchere de reducere pentru certificare.

Direcțiile de angajare după absolvirea cursului

Technical Support Professionals: PC Support Specialist, Help Desk Tehnician, Tehnician de rețea

Designul și administrarea rețelelor: Administrator de rețea, Inginer de rețea

Securitatea rețelelor: Inginer de securitate

Traineri în cadrul Programului

Dinu Țurcanu, Șeful Direcției Tehnologia Informației și Comunicațiilor, Universitatea Tehnică a Moldovei. Experiență de peste 15 ani de în domeniul IT, 10 ani în domeniul sistemelor și rețelelor de inginerie, 5 ani în administrare și management. Mai mult de 10 ani de predare a cursurilor autorizate de Cisco.

Lilian Baxan, Enterprise Solutions Arhitect, auditor IT, analist de securitate, PMP, Microsoft Specialist, Cisco CCNA, membru ISACA, ITIL. Experiență în sectorul IT de peste 20 de ani. Direcții: implementarea proiectelor de infrastructură IT și proiectelor de dezvoltare software, inclusiv soluții utilizate la nivel mondial.

Și alți instructori certificați din cadrul Tekwill Academy.

Despre Tekwill Academy

Tekwill Academy este o inițiativă educațională care furnizează cursuri și instruiri tehnice în mod regulat, pe tot parcursul anului, pe teme specifice, predate de traineri și profesioniști din domeniul TIC din Moldova și de peste hotare. Tekwill Academy a fost creat și funcționează în cadrul proiectului ”Dezvoltarea Centrului de Excelență în domeniul TIC din Moldova”, implementat de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC cu suportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernului Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida).

Pentru mai multe detalii și întrebări, contactați-ne la adresa de email miliev@ict.md

Aplică acum !



P.