Anunț trist pentru fanii lui Celine Dion. Artista a fost nevoită să își anuleze concertele

Artista a scris pe retelele sociale ca trebuie sa-si anuleze concertele pentru o interventie chirurgicala la ureche.

Cantareata si-a mai anulat o serie de concerte in luna ianuarie a acestui an din cauza unei laringite.

Pub

”Nu prea am avut noroc in ultima vreme... Am fost atat de nerabdatoare sa tin aceste spectacole din nou si se intampla asta... Nu pot sa cred! Le cer scuze tuturor celor care planuiau sa calatoreasca in Las Vegas pentru a lua parte la concert. Stiu cat de dezamagitor este acest lucru si imi pare rau”, scria Celine la acea vreme.