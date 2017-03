Antreprenorii din diasporă, hotărâți să susțină agricultura din Moldova: Dorim să implementăm acasă ce am învățat în străinătate

În cadrul vizitei de lucru în orașul Cahul, reprezentanții Asociației Oamenilor de Afaceri Moldoveni de Pretutindeni (AOAMP), în frunte cu președintele Alexei Repede, au organizat o dezbatere amplă cu agricultorii din raion.

Oamenii de afaceri au discutat despre faptul că investițiile din ultimul deceniu destinate agriculturii, nu au contribuit la creșterea acest sector. Alexei Repede a subliniat faptul că ponderea agriculturii Republicii Moldova în PIB este de aproximativ 12%, adică de 6-7 ori peste media europeană. Asta în condițiile în care agricultura are valoarea adaugată cea mai scazută. De asemenea, acesta a declarat că, în pofida importanței agriculturii în economia țării, statul alocă mai puține fonduri pentru agricultura, decât majoritatea țărilor din regiune. Acest lucru afectează direct agricultorii care întâmpina probleme grave.



În timpul întrevederii agricultorii din Cahul au vorbit despre problemele cu care se confruntă. Printre acestea se număra: legislația care împiedică dezvoltarea agricultorilor și accesul pe piață de desfacere, alocarea ineficientă a resurselor financiare și condițiile de creditare descurajante.



Oamenii de afaceri din diaspora constată că și ei suferă datorită lipsei unui mediu de business transparent și prosper. Din cauza corupției și hoției, cei care au mai rămas în țara se luptă cu morile de vânt pentru a-și susține afacerile, iar antreprenorii care sunt nevoiți să-și dezvolte afacerile în străinătate sunt rupți de casele părintesti și de glie. Oamenii de afaceri au declarat că au părăsit Moldova datorită situației economice dezastruoase, dar nu au plecat pentru totdeauna.



„Urmărim ce se întâmplă acasă și ne dorim să venim aici și să implementăm ce am învățat în străinătate. Nu putem acceptă că zi de zi țara degradează și nu ne putem lăsa copiii fără nicio speranța. Vedem că an după an situația din țara este tot mai precară. Copiii sunt lăsați în voia soartei iar bătrânii sunt bolnavi și necăjiți... Este datoria nostră, a oamenilor de afaceri, să ne unim forțele, să gândim pragmatic și cu viziune. Trebuie să identificăm potențialul Moldovei și să ne luptăm pentru drepturile noastre de a lucra cinstit pe pămantul pe care au muncit bunicii și părintii nostri”, a declarat Alexei Repede.

Acesta a mai adăugat că AOAMP s-a constituit pentru a promova drepturile oamenilor de afaceri moldoveni de pretutindeni și pentru a le oferi o alternativă. „Agricultura a reprezentat unul dintre avantajele Moldovei și există potențial în acest domeniu. Problemă constă în faptul că dezbinați, câte unul, nu putem să ne promovăm interesele. Dacă ne unim forțele putem să ne impunem cuvântul, putem să negociem de pe alte poziții. Ce câștigăm dacă rămanem mici și nu avem tehnologie, soluții moderne de prelucrare, silozuri, dacă ne cumpăra marfă la preț mizer?”, a declarat președintele AOAMP.