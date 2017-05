Anne Hathaway pregăteşte un film despre relaţiile romantice în era aplicaţiilor de dating

Actriţa americană Anne Hathaway împreună cu STX Films va produce o nouă comedie despre relaţiile romantice prin aplicaţiile de dating, conform Mediafax. Anne Hathaway, în vârstă de 34 de ani, va produce o nouă comedie despre reţeaua de socializare Tinder. Ideea îi aparţine, iar aceasta va face echipă cu creatorii STX Films, Abby Kohn şi Marc Silverstein, care vor fi co-scenariştii filmului.

Cei doi, care au lucrat şi la filmul „How To Be Single”, au declarat: „Aşteptăm să lucrăm cu Anne de la lansarea STX şi când ne-a abordat cu ideea, am ştiut imediat că vrem să facem acest film alături dea ea”.

Explicând scenariul, aceştia au mai adăugat: „Este o abordare modernă asupra iubirii, întâlnirilor romantice şi a cuplurilor cu un ton foarte contemporan şi autentic, care vorbeşte unei generaţii ce apelează la mediul online pentru a găsi un partener. Pentru că tehnologia a deschis o nouă eră asupra relaţiilor romantice, acest lucru vine cu mult umor şi consecinţe, iar Anne a dorit să exploreze acest teritoriu în feluri amuzante, relevante şi extrem de neaşteptate”. Încă nu se cunoaşte cine va regiza noul lungmetraj.

Cel mai recent film al lui Hathaway de pe marile ecrane este „Colossal”, actriţa fiind şi procutărotul executiv al lungmetrajului, iar următorul său rol va fi în „Ocean's Eight”, ce va fi lansat pe 22 iunie, acest an.

Între timp, vedeta filmului „The Devil Wears Prada” a recunoscut că în perioada în care era însărcinată cu fiul său Jonathan, care are în prezent 14 luni - îi era deosebit de greu noaptea: „În special filmările de noapte au fost grele pentru mine. De obicei când abordez un rol devin destul de fizic implicată şi nu am putut face asta la acest rol, aşa că a trebuit să mă ajustez. Dar nu pot spune că a fost chiar o provocare”.

Hathaway are un băieţel alături de soţul său, Adam Shulman.

Actriţa a fost apreciată de critici şi de public pentru rolul din „Rachel se mărită/ Rachel Getting Married”, de Jonathan Demme, pentru care a fost nominalizată, în 2009, la Oscar. Ea a jucat, de asemenea, în „Diavolul se îmbracă de la Prada” şi în „Brokeback Mountain”. Anne Hathaway a putut fi văzută pe marile ecrane în 2010 în filmul „Dragoste şi alte dependenţe/ Love and Other Drugs”, în care joacă alături de Jake Gyllenhaal, dar şi în animaţia „Alice în Ţara Minunilor/ Alice in Wonderland”, de Tim Burton, în care a jucat rolul Reginei Alba şi în filmul „The Intern”, unde joacă alături de Robert De Niro.

În 2011, actriţa a asigurat vocea personajului Jewel din animaţia de mare succes „Rio” şi a jucat rolul Fantine din filmul „Les Miserables”, regizat de Tom Hooper, pentru care a primit un trofeu Oscar în 2013 pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar.