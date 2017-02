Angelina Jolie, în lacrimi. Pentru prima dată a vorbit despre divorțul cu Brad Pitt: Vom fi mereu o familie!

Ieri a fost dat publicității un prim interviu cu actrița, pe care aceasta l-a acordat BBC-ului și-n care a vorbit, pentru prima dată, despre divorțul de Brad Pitt și despre schimbările din viața ei.

Am avut, așadar, ocazia să vedem și cealaltă față a Angelinei. Cea care se află în spatele măștii de femeie puternică, pe care a afișat-o, sâmbătă, la premiera filmului ”First they killed my father”.

Starul hollywoodian a acordat acest interviu celor de la BBC chiar în Cambodgia, unde se află pentru a promova respectivul film.

Potrivit Okmagazine, în timpul interviului, Angelina și-a stăpânit cu greu lacrimile, demonstrând că vorbele ei vin cu o încărcătură emoțională puternică și că-n spatele divorțului sunt mai multe lucruri pe care nu le știm, și pe care, probabil, nu o să le aflăm niciodată.

Întrebată fiind dacă vrea să comenteze cumva toate cele întâmplate recent în viața ei personală, actrița în vârstă de 41 de ani s-a mulțumit să spună că separarea a fost într-adevăr o schimbare mare și că a fost perioadă destul de dificilă pentru ea și pentru copii, dar că Brad va face întotdeauna parte din familia lor.

”Nu vreau să spun prea multe lucruri despre asta, decât că a fost o perioadă extrem de grea, și că noi suntem o familie și că vom fi mereu una”, a declarat, în lacrimi, Angelina.

Angelina a vorbit și despre viitor și despre planurile profesionale pe care le are. ”Mi-ar plăcea să călătoresc în jurul lumii cu copiii mei, sperând că sunt fericiți și că fac lucruri cu adevărat interesante, o să-i sprijin mereu”, a mai declarat starul.