Angela Merkel, în vacanță pentru trei săptămâni

Cancelarul german Angela Merkel a plecat de joi în concediu pentru trei săptămâni, alegând două destinații deja tradiționale pentru vacanța sa de vară: festivalul de la Bayreuth și localitatea Sulden, din Tirolul de Sud, în Alpii italieni, a relatat tabloidul Bild, citat de EFE.

Guvernul nu furnizează date oficiale cu privire la vacanțele cancelarului însă, ca în fiecare an, Bild informează cu privire la destinațiile alese de Merkel, care nu diferă față de anii precedenți.



La 25 iulie, Merkel și soțul ei, Joachim Sauer, sunt așteptați la deschiderea Festivalului Richard Wagner din Bayreuth (landul Bavaria), eveniment cultural tradițional la care ambii soți, melomani declarați, participă în fiecare an. Și tot ca în fiecare an, Merkel și Sauer vor vizita Tirolul de Sud, unde pot practica una dintre activitățile lor favorite, plimbări pe traseele montane, după care vor reveni la Berlin, unde Merkel se va implica în campania electorală pentru a obține un nou mandat de cancelar la alegerile din 24 septembrie.



Prima zi de concediu a cancelarului german a stat sub semnul anunțului ministrului de externe al țării, social-democratul Sigmar Gabriel, privind ''revizuirea'' relațiilor cu Turcia după confruntări succesive în relațiile bilaterale și încarcerarea la Istanbul a șase activiști pentru drepturile omului, dintre care unul este cetățean german. Gabriel și-a întrerupt concediul pentru a reveni la Berlin și a anunța schimbări în relația cu Turcia, transmițând noi avertismente pentru turiști și investitori.

''Măsurile anunțate de ministrul de externe la adresa Turciei sunt necesare și indispensabile, dată fiind situația'', a reacționat Merkel pe Twitter, într-un mesaj postat de purtătorul său de cuvânt, Steffen Seibert.