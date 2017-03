Andrian Candu spune când va fi înregistrat în Parlament proiectul de lege privind votul uninominal

Proiectul de lege privind schimbarea sistemului electoral prin introducerea votului uninominal va fi înregistrat în Parlament în această săptămână.. Anunţul a fost făcut de către preşedintele Parlamentului, Andrian Candu, în cadrul emisiunii “În PROfunzime” de la postul de televiziune PRO TV Chişinău.

"La ora actuală nu exista proiectul de lege înregistrat. Va fi înregistrat săptămâna viitoare. Când am mers în campania electorală şi am scris despre votul uninominal, atunci nu am explicat clar despre cum va fi conceptul. Există o idee la care se lucrează şi care va fi supusă unei dezbateri publice şi atunci vom discuta ce înseamnă circumscripţie şi toate celelalte, dezbaterile se vor desfăşura cu jurnaliştii şi cu societatea civilă”, a preciza spicherul, transmite IPN.



Andrian Candu a mai comunicat că nu se va recurge la sistemul electoral mixt: “Vom merge doar pe sistemul uninominal”.



Preşedintele Parlamentului a argumentat necesitatea schimbării sistemului electoral prin faptul că în Parlament ajungeau “oameni toxici”. “Noi am făcut sondaje, am constatat că majoritatea doresc o schimbare. Oamenii trebuie să-şi cunoască deputatul, iar acesta trebuie să fie responsabil de circumscripţia în care a fost ales. Problema consta în listele electorale ale partidelor. Eu vreau să ies să vorbesc cu alegătorii. Să iasă şi acelaşi Vladimir Plahotniuc să vorbească cu oamenii”.