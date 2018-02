Andrian Candu, despre modalitățile de îmbunătățire a relației cu Rusia: „Noi cerem respect și să nu fim intimidați. Cu această premiză creem relații cu Federația Rusă”

Candu a menționat că dacă Fedarația Rusă ar exprima față de Moldova respect și nu ar intimida țara, atunci relațiile vor fi bune din mai multe puncte de vedere, iar comportamentul Rusiei, la momentul actual, nu este unul deloc prietenos.

„Noi suntem un popor harnic și ospitalier, dar în același timp cu demnitate. Și deaceea când suntem înjurați, când cineva ne intimidează vom ști să răspundem. Iată de ce în relația cu Federația Rusă am cerut respect și am cerut relație de cooperare pragmatică și practică. Dar pe moment, pierdem. Rusia de fiecare dată, în ultimii 26 de ani, întotdeauna a acționat cu unele sancțiuni, răspunzând în felul acesta unor acțiuni ale noastre. După anul 2014, după ce am semnat acordul de asociere, Rusia imediat a impus imbargo, ceea ce înseamnă că noi nu am mai putut exporta în Rusia. Acesta nu este un comportament din partea unui prieten sau din partea unui partener. Iată de ce noi cerem să schimbăm modalitatea de lucru între Republica Moldova și Federația Rusă”, a declarat președintele Parlamentului, Andrian Candu.