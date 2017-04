Ancheta #PanamaPapers, la care au lucrat și jurnaliștii de la RISE Moldova, a câștigat Premiul Pulitzer

Ancheta #PanamaPapers, coordonată de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ), la care au participat și jurnaliștii de la RISE Moldova, a câștigat Premiul Pulitzer pentru anul 2017 la categoria „Jurnalism analitic”. Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc luni, 10 aprilie, la Universitatea Columbia din New York. Jurnaliștii moldoveni susțin că aceasta este cea mai bună apreciere a muncii depuse de peste 300 de reporteri din întreaga lume, care au contribuit la realizarea „Panama Papers”, scrie media-azi.md.

Potrivit lui Iurie Sanduța, directorul RISE Moldova, „cei peste 300 de reporteri au analizat peste 11 milioane de documente și au scos la suprafață politicieni, prinți, fotbaliști și oameni de afaceri controversați - toți ascunși în spatele unor documente secrete; au analizat un volum mare de documente provenite din fabrica de companii offshore și firme-paravan Mossack Fonseca; au reușit să afle schemele și ingineriile financiare ale companiilor offshore în spatele cărora se ascund adevărații beneficiarii”.

În R. Moldova, investigațiile realizate de către RISE Moldova au scos la suprafață „relația offshore Plahotniuc-Voronin; legăturile din Insulele Virgine Britanice ale ex-premierului moldovean Ion Sturza cu fostul miliardar român Dinu Patriciu; cele peste 50 de companii offshore cu care a jonglat familia Stati în industria petrolieră internațională; beneficiarii reali ai celui mai mare difuzor de televiziune prin cablu şi important furnizor de servicii Internet din Moldova; vinăria offshore prin care doi afaceriști ruși au folosit o companie din BVI pentru a împrumuta peste 5 milioane de euro unei fabrici de vin din Chișinău pe care tot ei o dețin”.

„Este un proiect în care am atras atenția la partea de securitate a datelor, la schimbul de mesaje criptate, la analiza de date și verificarea lor, la coordonare și deadline”, a menționat Iurie Sanduța, care a precizat că datele din baza de date #PanamaPapers sunt utile și astăzi pentru documentarea altor subiecte.

Printre câștigătorii Premiului Pulitzer în acest an se regăsesc publicații, precum New York Daily News şi ProPublica, la categoria Servicii Publice; The New York Times, care a primit trei distincţii la categoriile „Fotografie Breaking News”, „Cronică” şi „Jurnalism internaţional”. Cel mai bun jurnalist al anului a fost desemnat David Fahrenthold de la Washington Post.

Premiul Pulitzer a fost creat în anul 1904 de către jurnalistul american de origine maghiară Joseph Pulitzer și este acordat pentru merite deosebite în jurnalism, reportaje, fotografii etc. În Statele Unite ale Americii acest premiu este similar cu premiul Nobel acordat cercetătorilor, scriitorilor și oamenilor de știință din întreaga lume sau cu premiul Oscar din cinematografie.