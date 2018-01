Analiză: Partidul Șor crește în raiting

La finele anului trecut, am publicat un material în care m-am referit la cinci lucruri care au surprins în politica moldovenească în 2017. Acolo, de rând cu surprizele furnizate de Preşedintele Igor Dodon, liderii PAS şi PDA, Maia Sandu şi Andrei Năstase, „Partidul Nostru” şi Partidul Democrat, m-am referit şi la rezultatul surprinzător de bun pe care unele sondaje de opinie îl dădeau Partidului Şor. Am avut o mulţime de reacţii la acest material (unele pozitive, altele – negative), dar practic fiecare dintre cei care au reacţionat au cerut un singur lucru – să dezvolt ideea, să explic de ce anume consider aşa. De aceea, am decis să revin la temă, iar în rândurile de mai jos voi încerca să descifrez ce am avut în vedere, scrie Tribuna.md.