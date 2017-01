Analist politic: Dodon și Plahotniuc se ajută reciproc pentru a rămâne la putere

Guvernarea încearcă să-și adjudece foarte mari rezultate, pe când toți indicatorii economici atestă, de fapt, o stagnare, dacă nu chiar o degradare. Astfel, Moldova continuă să bată pasul pe loc, așa cum a făcut-o și până în prezent. Declarația aparține analistului politic, Victor Ciobanu, și a fost făcută în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă.

„Noi continuăm să batem pasul pe loc, așa cum am făcut-o și până acum. De fapt, guvernarea încearcă (din discursul premierului Filip am văzut că încearcă) să-și adjudece foarte mari rezultate, pe când toți indicatorii economici atestă, de fapt, o stagnare, dacă nu o degradare a acestui curent pro-european. Pe de altă parte îl avem pe Dodon, care profită de această situație, de aceste de fapt inoculări ale guvernării zise pro-europene și atunci vine cu un mesaj foarte simplu – dacă mergem în direcții opuse, atunci rezultatele vor fi spectaculoase. Ceea ce nu este adevărat și am văzut chiar din rezultatele acestei vizite”, a declarat Victor Ciobanu.

Potrivit lui Ciobanu, Dodon și Plahotniuc se ajută reciproc pentru a rămâne la putere.

„În modul obiectiv Dodon îl ajută pe Plahotniuc. Pentru că asta este de fapt esența businessului politic a lui Plahotniuc - de a vinde partenerilor de dezvoltare ideea ultimei redute, care stă în fața tancurilor de carton rusești… Este un joc cu siguranță virtual, dar deocamdată încă se mai vinde pe această piață geopolitică. Și iată că aceste declarații ale lui Dodon oarecum facilitează acest joc al lui Plahotniuc. Nu aș merge atât de departe în declarații ca să zic că este un joc coordonat, dar, cum am zis, obiectiv este complementar și îl ajută pe Plahotniuc”, conchide Ciobanu.

Analistul spune că, nu este pentru prima dată când Moldova joacă un joc dublu în plan extern.

„Pe de altă parte insuccesele și retorica guvernării, scrisorelele lui Plahotniuc către Trump de fapt îl ajută pe Dodon să-și consolideze electoratul. Deci, este un joc care de fapt nu este nou în Republica Moldova, dacă ne mai amintim cazurile anterioare când și Voronin a jucat astfel cu Ghimpu și tot timpul s-au susținut reciproc prin retorică, dar astea în fond sunt jocuri absolut virtuale care nu au nimic cu realitatea politică”, adaugă Ciobanu.