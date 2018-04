Ana Munteanu, câștigătoarea „Vocea României 2017”, va juca în primul musical de Broadway produs în România

Ea a fost aleasă să joace rolul Sophiei în „Mamma Mia!”, primul musical de Broadway produs 100% independent, în România. Producţia originală a fost lansată în 1999, la Londra, apoi în SUA, devenind al 8-lea cel mai longeviv musical de pe Broadway şi al 9-lea cel mai longeviv show din toate timpurile, cu 5.124 de reprezentaţii.

În România, responsabili şi coordonatori sunt Andrei Boncea (producător WonderTheatre), soţul Loredanei Groza, şi Sorin Enache (producătorul Atelier Promotion). Marea lansare va avea loc pe 24 mai, la Sala Palatului, iar organizatorii vor să ajungă în toate oraşele din România, pe parcursul a doi ani.

Pub

Cum a reuşit Ana Munteanu să joace rolul vieţii ei? Tot datorită lui Smiley, care i-a rămas prieten şi mentor după ce a ajutat-o să câştige “Vocea României”.

„Am participat la casting chiar la îndemnul lui Smiley şi, în prima zi, am cântat piesa «Thank you for the music», de la ABBA, cu foarte mari emoţii. Am rămas impresionată de diversitatea probelor, dar şi de numărul foarte mare de candidate. Este un proiect grandios şi mă bucur enorm că fac parte din el! Am şansa să lucrez cu oameni foarte mari din mediul artistic românesc şi învăţ foarte multe lucruri la repetiţii, în fiecare zi”, a spus Ana Munteanu pentru click.ro.

Şi, cum numărul spectacolelor va fi foarte mare şi distribuţia va fi pe măsură, rolul lui Sophie va fi interpretat şi de Bianca Purcărea (24 de ani), care a concurat la festivaluri de muzică încă de la 14 ani. Ea a participat la „X Factor”, dar şi la Eurovision.