Ana Guțu, despre demisia lui Chirtoacă: „Ați ajuns o epavă”

„Destrămarea până la capăt!

Stimate Dorin Chirtoacă, primar demisionar, am înțeles că sunteți preocupat de confortul meu în Partidul Unității Naționale. Nu vă faceți griji – eu sunt bine în PUN, am contribuit esențial și voi contribui în continuare la opera reunificării națiunii române. Cred că în situația în care v-ați auto catapultat din cauza disconfortului dumneavoastră în Partidul Liberal sunteți exact ultima persoană ce ar trebui să-mi poarte de grijă. Vă mai amintiți anul 2010? Când PL la parlamentare a luat 10%, scăzând drastic în doar un singur an de mandat la președinția RM ad interim a lui Mihai Ghimpu? Mai țineți minte ședința biroului politic PL care a durat 5 ore? Am fost unica persoane din birou care v-a luat apărarea și am spus că dumneavoastră trebuia să fiți ales președinte PL la congres, că dumneavoastră trebuia să fiți cap de listă la parlamentare și nu Mihai Ghimpu, că pentru dumneavoastră, de fapt, veni în partid multă lume bună, inclusiv eu. Răspunsul dumneavoastră m-a decepționat, domnule Chirtoacă. Ați avut o replică total defetistă, ați făcut o reverență unchiului și ați spus că nu sunteți gata să vă asumați calitatea de lider. Atunci, în 2010, am înțeles că sunteți un om slab de fire, Dorine, și veți fi marea decepție a celor care v-au susținut cu atâta elan. În 2013 am mai făcut o încercare să vă salvăm. Dar, probabil, era prea târziu. La primărie v-ați înconjurat cu oameni de nimic, tineri corupți, neprofesioniști, care în final v-au vândut pe mâna justiției politic angajate. Iată că azi v-ați prezentat demisia în loc să luptați pentru postul de edil în care ați fost ales pentru al treilea mandat. Ați fost o tânără speranță pe valul anticomunist din 2005-2007. Ați ajuns o epavă din cauza infantilismului și dependenței totale de cel care va distrus ca politician – unchiul dumneavoastră și eternul lider PL Mihai Ghimpu. Păcat de idee, pentru ea v-am crezut, pentru ea am venit cândva în PL. Dar, așa cum ați promovat-o dumneavoastră - ați ajuns să o distrugeți până la capăt”, a scris Guțu pe pagina sa de Facebook.