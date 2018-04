Amnesty International: A scăzut numărul cazurilor de punere în aplicare a sentinţelor de condamnare la moarte în lume

În total, 993 de execuţii au fost înregistrate în 23 de ţări în 2017, respectiv o scădere cu 4% în raport cu 2016 şi cu 39% faţă de 2015, care a fost un an record cu 1.634 de cazuri de punere în aplicare a sentinţelor de condamnare la moarte, transmite agerpres.



În aceste statistici nu figurează China, ţară care are cele mai multe execuţii, dar care ţine secretă cifra exactă.



În afară de China, patru ţări - Iran, Arabia Saudită, Irak şi Pakistan - cumulează 84% din cazurile semnalate în lume de punere în aplicare a sentinţei de condamnare la moarte, cu toate că în Pakistan s-a înregistrat o scădere de 31% şi în Iran de 11% anul trecut.



În raportul său, Amnesty International constată o reducere considerabilă a numărului de execuţii în Belarus, la jumătate. Printre ţările unde s-a înregistrat o ameliorare a situaţiei se remarcă Egiptul, cu o scădere de 20%.



Totuşi, numărul cazurilor de condamnare la moarte a crescut uşor în SUA, la 41 în 2017, faţă de 32 în 2016, cifra cea mai mică înregistrată în ţară din 1973. Pentru al doilea an consecutiv, SUA nu figurează totuşi pe lista cu cele cinci ţări cu cele mai multe execuţii, ocupând locul al optulea în clasamentul mondial.



O ameliorare notabilă a situaţiei se constată în Africa Subsahariană: Guineea a devenit cea de-a 20-a ţară din regiune care a abolit pedeapsa capitală. A scăzut şi numărul condamnărilor, la 878 în 2017, faţă de 1.086 în 2016.



Până în prezent, 142 de ţări din 195 au abolit pedeapsa cu moartea de drept sau de fapt, iar 106 au abrogat-o total.