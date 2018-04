Americanii prevăd declinul Simonei Halep! Motivul pentru care riscă să fie detronată rapid şi cine îi poate lua locul

Simona Halep are parte de un an 2018 excelent. Românca a bifat a 23-a săptămână în fotoliul de lider WTA, însă jurnaliştii americani prevăd declinul sportivei. Aceştia sunt de părere că Simona va pierde locul 1 imediat după sezonul de zgură, suprafaţa ei favorită, informează digisport.ro .

Americanii se bazează pe faptul că Halep are multe puncte de apărat, după ce anul trecut a ajuns în semifinale la Stuttgart, a câştigat turneul de la Madrid, şi a jucat în ultimul act la Roma şi Roland Garros. TennisNow precizează că Garbine Muguruza şi Caroline Wozniacki o pot depăşi pe sportiva noastră.

Faţă de Halep, Muguruza nu are multe puncte de apărat, dar este o jucătoare excelentă pe zgură. De partea cealaltă, Wozniacki nu excelează pe această suprafaţă, dar este pe locul 2 în clasamentul WTA şi o poate depăşi pe sportiva noastră.

"Simona Halep are o mulţime de puncte de apărat pe zgură, după ce anul trecut a ajuns în semifinale la Stuttgart, a câştigat turneul de la Madrid, a jucat finala la Roma şi a fost prezentă în ultimul act şi la Roland Garros. Poate românca să rămână în top şi după această perioadă dificilă a anului cu toate aceste puncte de apărat? Dacă nu, am putea s-o vedem acolo pe Garbine Muguruza, o jucătoare care are pedigree pe zgură şi un titlu Roland Garros cu numele ei pe el", scriu jurnaliştii de la TennisNow.

Simona Halep este lider mondial cu 8.140 de puncte, Caroline Wozniacki este pe doi, cu 6.700 puncte, iar Garbine Muguruza este pe trei, cu 6.065 puncte.