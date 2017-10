Amazon îl suspendă din funcție pe șeful studiourilor sale, acuzat de hărțuire sexuală

Amazon l-a suspendat ieri pe șeful filialei sale consacrate filmelor și serialelor, acuzat de hărțuire sexuală de o producătoare într-un moment în care la Hollywood sunt scoase la iveală practicile de abuzuri sexuale din capitala mondială a filmului, relatează AFP.

Roy Price, șeful studiourilor Amazaon, "este în concediu cu efect imediat", a anunțat un purtător de cuvânt al gigantului american al distribuției online.



Această decizie a fost luată după un interviu acordat săptămânalului The Hollywood Reporter de Isa Hackett, producătoare a serialului "The Man in the High Castle", difuzat pe platforma video a lui Amazon. Ea a afirmat că a fost vizată, într-o seară din iulie 2015, de avansurile lui Roy Price, în vârstă de 51 de ani.



Fiica scriitorului Philip K. Dick, autorul romanului care stă la baza serialului, Isa Hackett, îi reproșează responsabilului de la Amazon că a făcut mai întâi sugestii obscene într-un taxi cu care se deplasa la această petrecere.



El ar fi insistat apoi cu avansurile sale, chiar dacă producătoarea și-ar fi exprimat clar lipsa ei de interes, fiind lesbiană, căsătorită și mamă.



Isa Hackett, în vârstă de 50 de ani, spune că a discutat despre comportamentul lui Roy Price cu responsabili ai studiourilor Amazon. O anchetă a fost declanșată, dar ea nu a aflat niciodată la ce concluzii a ajuns aceasta.



Această acuzație vine în contextul în care și actrița Rose McGowan i-a adresat o serie de reproșuri CEO-ului Amazon, Jeff Bezos.



Potrivit actriței, compania a ignorat-o când l-a acuzat de viol pe Harvey Weinstein, magnatul de la Hollywood aflat în centrul unui scandal gigantic.



Într-o avalanșă de tweet-uri postate joi, ea afirmă că a anunțat în mai multe rânduri compania despre comportamentul celebrului producător și i-a cerut să înceteze colaborarea cu el.



"@jeffbezos i-am spus șefului studioului dvs. că HW m-a violat. I-am spus iar și iar. El a spus că nu s-a dovedit. Iar eu am spus că eu sunt dovada", i-a scris ea lui Bezos pe Twitter, iar inițialele sugerează că se referă la Harvey Weinstein.

Rose McGowan este una dintre actrițele menționate într-un articol din New York Times că au încheiat un acord amiabil cu Harvey Weinstein după un incident.

"@jeffbezos, te implor să încetezi să-i finanțezi pe violatori, presupuși pedofili și hărțuitori sexuali. Ador Amazon, dar există putreziciune la Hollywood", a mai scris ea pe rețeaua de socializare.

Compania a indicat că "își studiază în prezent opțiunile pentru proiectele în curs cu The Weinstein Company".