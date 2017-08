„Am fost violată de peste 1700 de ori până să împlinesc 12 ani!”

Cazul acestei tinere este unul dintre cele mai cutremurătoare relatate vreodată. Cazul belgiencei Anneke Lucas este unul dintre cele mai cutremurătoare relatate vreodată, povestea ei ajungând în paginile ziarelor din toată lumea. Pe când avea doar 6 ani, în anul 1969, ea a fost vândută chiar de către propria mamă unei rețele de pedofili, scrie Huff.ro.

Până la împlinirea vârstei de 12 ani, ea fusese violată de 1716 ori, cei care au abuzat-o fiind oameni foarte influenți din Europa, scrie realitatea.net.

Ea și-a relatat drama care i-a marcat viața.

„Cand eram doar o fetita, in tara mea natala, Belgia, am fost fortata sa fiu sclava sexuala. Mama mea m-a vandut si ma ducea unde eram solicitata. Seful aceste retele de pedofili lucra intr-un cabinet ministerial. Clientii erau membri ai elitei. Pe multi dintre cei cu care am fost i-am recunoscut la televizor. Fetele lor erau foarte cunoscute si nimeni dintre oamenii obisnuiti nu s-ar fi gandit ca sunt capabili de asa ceva. Am fost cu VIP-uri, cu sefi de stat si chiar cu un membru al unei familii regale.

Era in anul 1969, aveam in jur de 6 ani. Atunci am fost dusa la prima orgie, intr-un castel. Am fost folosita pentru un ritual S&M. Pe o scena joasa, cu o zgarda de caine in jurul gatului, am fost fortata sa mananc fecale umane. M-am simtit atat de umilita. Nu stiam ce sa fac ca sa-mi salvez sufletul. As fi preferat sa mor atunci.

Cand aveam 10 ani, unul dintre membrii retelei si-a adus baiatul de 20 de ani. Inalt, frumos, blond, ochi albastri. S-a dat la mine si mi-a spus ca sunt o curva mica. A fost pentru prima data, in toti acesti ani in care am fost fortata sa fac aceste lucruri cand mi-am spus parerea. “Crezi ca-mi place sa fiu aici?!”.

Tortionarul meu nu era nimeni altul decat Marc Dutroux. Au facut inconjorul planetei stirile despre el, prin 1996. Se considera ca el a pus bazele retelei de pedofilie. Desi au facut multi parte din aceasta retea, doar Dutroux a fost condamnat la inchisoare pe viata, 8 ani mai tarziu. Trebuia sa mor in acea noapte din 1974, pe acea buturuga de macelar, insa viata mea a fost salvata in ultima clipa.

Acum, Anneke locuiește în SUA, are o fată de 15 ani și este instructor de yoga. Contactați de publicația Daily Mail, reprezentanții poliției belgiene nu au dorit să comenteze afirmațiile femeii. Articolul integral, AICI.