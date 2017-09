Alina Radu, despre restricționarea unei jurnaliste ruse de a intra pe teritoriul Republicii Moldova: „Vor avea urmări grave”

„Când un Guvern vrea să țină societatea ocupată ca să nu întrebe despre miliard, corupție și sărăcie, se leagă de o femeie la aeroport, alege să fie cât mai vocală, și face un spectacol care ține societatea ocupată o săptămână”. Declarațiile aparțin directoarei Ziarului de Gardă, Alina Radu. Afirmațiile au fost făcute după ce o jurnalistă de la publicaţia rusă Komsomolskaya Pravda, Daria Aslamova, care urmă să-l intervieveze pe preşedintele Igor Dodon, a fost oprită pe Aeroportul Internațional Chişinău și i s-a interzis să se deplaseze pe teritoriul Republicii Moldova.

„Despre opritul jurnaliștilor și ne-jurnaliștilor la frontieră: Când accepți să retransmiți zi și noapte canale rusești și kamsamolce și truduri în RM, dar nu primești o jurnalistă, ipocrizia de ce grad te caracterizează?”, scrie jurnalista pe pagina sa de Facebook.

Alina Radu mai spune că un jurnalist (bun sau rău) nu poate fi oprit niciodată să facă un interviu. „Dacă nu-l face pe viu, îl face la telefon, sau pe skype, sau pe viber, sau pe facebook, sau pe watsap, sau prin alte 20 de feluri. le opriți, închideți, blocați pe toate, domnilor vameși/grăniceri? și dacă intervievatul merge la Moscova la jurnalistă, cum îl opriți?”.

Când un guvern vrea să țină societatea ocupată ca să nu întrebe despre miliard, corupție și sărăcie, se leagă de o femeie la aeroport, alege să fie cât mai vocală, și face un spectacol care ține societatea ocupată o săptămână (n-am să mă mir dacă e o înțelegere cu ”intervievatul”)”

Jurnalista a mai adăugat că precedentele create cu aceste verificări în gura jurnalistei, dacă va face sau nu va face interviu, vor avea urmări grave, inclusiv asupra jurnaliștilor buni, dar critici.

„PS: aseară, când am intrat în RM, mă gândeam că au să mă întrebe dacă voi scrie ceva critic despre autorități. pentru că în 2002 am avut așa o situație la Aeroportul Chișinău, când am fost blocată să plec pentru că „criticați Republica Moldova””, a conchis reportera.

UNIMEDIA amintește o jurnalistă de la publicaţia rusă Komsomolskaya Pravda, Daria Aslamova, care urmă să-l intervieveze pe preşedintele Igor Dodon, a fost oprită pe Aeroportul Internațional Chişinău și i s-a interzis să se deplaseze pe teritoriul Republicii Moldova, informează agenţia de ştiri Tass.

Ulterior, jurnalista urma să ia un avion spre București, ca să se întoarcă în Federația Rusă.

Publicaţia rusă a comunicat că autorităţile de la Chişinău nu au oferit un motiv pentru interzicerea accesului jurnalistei în Republica Moldova.