Alexandru Tănase, despre legea de decriminalizare a unor infracțiuni economice: „A fost o denaturare totală a esenței acestui proiect”

"Am judecat acest proiect după relatările din presă. Vă spun ce am înțeles eu, că de fapt Guvernul intenționează să elibereze de răspundere penală persoanele care au furat miliardul. Asta am înțeles citind titlurile din presă. Când am ajuns la Ministerul Justiției, chiar am rugat să văd acel proiect. Mare mi-a fost mirarea când nu am găsit nici o infracțiune legată de sectorul bancar, de fapt el viza evaziunea fiscală și tranzitarea mărfurilor prin Republica Moldova. Mai existau infracțiuni ecologice, la care s-a renunțat. În fond viza două tipuri de acțiuni.

[...] Eu cred că oamenii de afaceri nu trebuie să interacționeze cu oameni cu epoleți. Trebuie să interacționeze în cazul în care sunt infractori. Doar atât. Dar pentru un delict financiar, există alte instrumente de a-l sancționa. Nu neapărat pușcăria este singurul remediu. În ultimii ani s-a instituit această logică: ghilotina este unicul remediu împotriva mătreții. Vă garantez că nu-i așa. Există sancțiuni administrative foarte eficiente, sancțiuni de natură pecuniară, foarte descurajante. Încercați să vedeți cum funcționează și în alte țări aceste sisteme. Niciodată nimeni nu te pune la pușcărie la prima abatere.

Și de a doua dimensiune ce ține de acel proiect, de reforma sistemului de urmărire penală. Stimați reprezentanți ai presei, este o competență exclusivă a Guvernului de a decide cum trebui să arate sistemul de urmărire penală. Nu există un model în lume pe care cineva ar putea să-l invoce", a declarat Alexandru Tănase.

Ministrul a adăugat că personal vede viitorul sistem de urmărire penală în Republica Moldova după modelul celui din România, apropiat de DNA.

"Acest proiect s-a consumat. Acum este vorba de un al proiect. Guvernul nu renunță la ideea de a elimina presiunile de pe business, dar va fi altfel, altă viziune, dar cred că esența va fi aceeași. Instituțiile de forță ale statului să nu poate interveni brutal în activitatea comercială", a mai declarat Tănase.

Aminitm că în decembrie, Pavel Filip a declarat că amână pentru o săptămână aprobarea proiectului cu privire la decriminalizarea unor infracțiuni de ordin economic.

"Sunt sigur că este o inducere în eroare, cu privire la acest proiect. Personal l-am trecut în lung și în lat și nu am văzut unde pot fi provocate aceste îngrijorări", declara Pavel Filip.

Centrul analitic expert grup scria că adoptarea proiectului de lege ar putea "submina și mai mult încrederea populației în guvernare".

"În contextul recentelor delapidări care au avut loc în sectorul bancar și a fraudelor din sistemul de asigurări, constatăm că proiectul în versiunea propusă riscă să reducă considerabil din eforturile autorităților de investigare a acestora și să trimită semnale periculoase pentru viitor cu privire la acceptarea unor comportamente ilegale similare.

Proiectul propus spre consultare publică, de facto, oferă facilități penale escrocilor implicați în fraude bancare sau obstrucționarea supravegherii bancare. Acest fapt este inacceptabil într-o societate cu un nivel înalt al fraudelor economice și în care din sistemul bancar au fost sustrase recent mai mult de 10% din produsul intern brut", se scria în nota de poziție a centrului.