Alexandru Barbăroșie, despre apariția sa în lista deputaților care vor vota proiectul PDM, privind votul uninominal

Președintele raionului Anenii Noi, Alexandru Barbăroșie, spune că nu are ideea cum a apărut în lista deputaților care urmează să susține proiectul PDM, privind implementarea votului uninominal. Barbăroșie spune că nu-și imaginează cum a ajuns în lista respectivă, având în vedere că, deocamdată, nu a luat o decizie privind accederea sa în Parlament.

Președintele raionului Anenii Noi spune că nu a fost contactat de niciun reprezentant PDM.

„Nu am văzut lista respectivă și nu înțeleg cum am ajuns acolo. Nici măcar nu există o decizie finală privind accederea mea în Parlament. Nu am fost sunat de niciun reprezentant PDM”, a declarat Alexandru Barbăroșie pentru UNIMEDIA.

Precizăm că Alexandru Barbăroșie ar putea ocupa fotoliul lui Chiril Lucinschi din Parlament, după ce acesta și-a anunțat retragerea din fracțiunea PLDM.

Cert este că, deocamdată, Alexandru Barbăroșie nu a luat o decizie în acest sens.

UNIMEDIA amintește că Vlad Plahotniuc a declarat luni, 6 martie, în cadrul unui briefing de presă că democrații vor propune un proiect de modificare a sistemului electoral și anume alegerea deputaţilor prin circumscripţii uninominale.

De menționat este că, anterior, PL și PLDM au anunțat că nu vor vota pentru implementarea unui eventual sistem electoral uninominal.