Alex Velea a mărturisit în direct motivul pentru care a divorţat de Ana, înainte de a se îndrăgosti de Antonia

"După ce am terminat cu BAC-ul, m-am înscris la două facultăţi. M-am dus la Electromecanica. Am şi terminat-o. În 2003 m-am dus la un show de talente. M-am înscris şi am câştigat concursul ăsta. Nu ştiam ce să simt atunci când am câştigat. Credeam că va fi o mare nebunie când voi ieşi afară. Am semnat un contract destul de mare, nu ştiam în ce mă bag la vremea aia. Am fost foarte dezamăgit. Nu înţelegeam de ce nu se întâmplă nimic. De mic am avut o pasiune pentru haine. Am început să vând haine. Vindeam în casă. Mama s-a enervat la un moment dat. După ce m-am mutat în Bucureşti. Anda Adam a avut mare încredere în mine. M-a luat cu ea în concerte. Eu aveam videoclip pe TV, dar mergeam cu punga de rafie să vând haine. Mă recunoştea lumea prin tramvai.