Alegerea locului perfect în avion: Cele mai sigure locuri şi cine nu are voie lângă ieşirile de urgenţă

Plecând de la studiile cu privire la alegerea celui mai bun loc într-un avion, în funcţie de necesităţile pasagerilor, mai mulţi experţi în aviaţie şi însoţitori de zbor au dezvăluit criteriile de care călătorii trebuie să ţină cont atunci când îşi rezervă biletul. Un studiu al companiei aeriene EasyJet a scos la iveală locul preferat al pasagerilor care călătoresc cu avionul.

Se pare că scaunul cu numărul 7F se rezervă cel mai des, alături de 6A, conform datelor prezentate de compania Skyscanner, scrie huffingtonpost.com.

Totuşi preferinţele pasagerilor nu pot fi aspecte de care putem ţine cont atunci când dorim să alegem locul potrivit în funcţie de nevoile noastre. Iată mai jos recomandările mai multor experţi în aviaţie şi însoţitori de zbor de care este bine să ţinem cont înainte să rezervăm locul într-un avion:



Siguranţă

Pentru a avea un loc cât mai sigur, alege un scaun la culoar, în partea din spate a avionului, în orice caz locurile situate după aripile aeronavei. Un studiu efectuat în acest sens a arătat că pasagerii care ocupă aceste locuri au cu 40% mai multe şanse de a supravieţui unui accident, decât cei din primele rânduri. De asemenea, alegerea unui loc lângă culoar vă asigură o ieşire mai rapidă, în caz de evacuare de urgenţă.



Turbulenţe uşor de suportat

Pentru un drum lin, în caz de turbulenţe, este important să alegi un scaun din rândurile de lângă aripile avionului. Călătorii care sunt înspăimântaţi de turbulenţe pot opta, dacă au posibilitatea, pentru o aeronavă mai mare, care zboară mai sus decât cele de dimensiuni mai mici, deci şi turbulenţele sunt evitate. însă potrivit Dr. Quay Snyder, preşedintele şi co-fondatorul Serviciului de Medicină Consultativă de Aviaţie din Marea Britanie, pasagerii de pe locurile din faţa şi din spatele avionului simt mult mai bine turbulenţele.



Un zbor mai puţin zgomotos

Pentru a evita zgomotul puternic al motorului, alege un loc cât mai în faţă. Astfel, vei fi la o distanţă semnificativă de zona motoarelor. În cazul în care nu poţi rezerva un scaun în primul rând, încearcă măcar să stai lângă culoar. Călătorii care au locuri lângă fereastră sunt supuşi unor zgomote cu câţiva decibeli în plus, faţă de ceilalţi.



Mai mult spaţiu: cine nu are voie lângă ieşirile de urgenţă

Scaunele de lângă ieşirile de urgenţă oferă de obicei mai mult spaţiu pentru a vă întinde picioarele. Pe de altă parte, scaunele din această zonă nu sunt rabatabile, deci nu se pot lăsa pe spate.

De reţinut însă că pe locurile de lângă ieşirile de urgenţă nu pot să stea mai multe categorii de persoane. Printre acestea, copiii mai mici de 15 ani, pentru că atunci când avionul este la sol, uşa poate fi deschisă dintr-o greşeală, ţinând cont că aceştia sunt neastâmpăraţi. Când avionul se află în aer, presiunea este foarte mare, deci uşa nu se poate deschide.

În plus, copiii pot încurca lucrurile în cazul unei situaţii de urgenţă, când totul trebuie să se desfăşoare rapid şi eficient. Nici persoanele în vârstă nu pot fi aşezate lângă ieşirile de urgenţă, preferate fiind persoanele în putere, care pot deschide uşa de urgenţă şi o pot arunca în exterior, aceasta cântărind aproximativ 25 de kilograme.

Nu este locul potrivit nici pentru persoane supraponderale sau pentru femei însărcinate, pentru că ar îngreuna evacuarea de urgenţă, în timp ce gravidele nu vor putea să deschidă uşa la nevoie. Din motive evidente, nu au acces nici persoane cu probleme medicale, cum ar fi deficienţe de auz sau de vedere, pentru că nu vor putea să execute comenzile de evacuare.

Nu sunt alese nici persoane care au animale de companie, pentru că acestea au o responsabilitate în plus şi este nevoie de implicare şi atenţie în cazul unei situaţii de urgenţă. De asemenea, persoanele care stau lângă ieşirile de urgenţă trebuie să fie dispuse să ajute în caz incidente. În plus, atât la decolare, cât şi la aterizare, nu este permis să ai bagaje sau haine pe jos, sub scaun sau pe scaun, pentru ca în caz de aterizare forţată pot îngreuna evacuarea rapida a avionului.

Nu în ultimul rând, pasagerii care sunt încântaţi că au mai mult loc la picioare în această zonă a aeronavei, trebuie să ţină cont de faptul că scaunele nu sunt rabatabile, deci nu se pot lăsa pe spate, pentru că în cazul unei evacuări, spatarul rabatat îngreunează ieşirea călătorilor, conform cumajungistewardesa.ro.

Locul perfect pentru copii

Locurile de lângă peretele de compartimentare sunt perfecte pentru copii. Cele mai multe astfel de locuri lasă loc suficient pentru copiii care vor să se deplaseze sau să stea pe podea, atunci când este permis. Totuşi, asiguraţi-vă că locul nu este pe rândul de lângă una dintre ieşirile de urgenţă deoarece, în acest caz, copiii nu au voie în aceste zone.

Rezervarea unui loc mai bun

Unele companii aeriene au adăugat suprataxe pentru cele mai bune locuri la clasele economic, sau au creat subcategorii şi clase noi, mai scumpe, pentru cei care doresc mai mult confort şi siguranţă. În plus, un număr tot mai mare de companii taxează clienţii care vor să-şi rezerve un anumit loc. De exemplu, în cazul companiei low-cost Wizz Air, locurile de pe primul rând, pentru debarcare rapidă, sau locurile cu spaţiu suplimentar pentru picioare, pot fi rezervate pentru un tarif suplimentar, în funcţie de disponibilitate şi conform regulii primului solicitant, scrie adevărul.ro.