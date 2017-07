Aleg Cariera IT. Anastasia Șerșun, Software Developer: ”Cel mai mult mă inspiră în domeniul IT faptul că mă simt creator”

În cadrul Campaniei de promovare a Carierei IT vă invităm să cunoașteți profesioniști care ne inspiră, oameni talentați, creativi, entuziasmați de ceea ce fac și determinați să descopere și să inoveze. Aflăm de la ei cum se lucrează în domeniu, care sunt oportunitățile, cerințele cărora trebuie să le facă față profesioniștii IT, dar și pașii de urmat pentru tinerii care își doresc o carieră în cel mai dinamic sector, cel al Tehnologiei Informației.

Pentru Anastasia Șerșun programarea este un adevărat proces de creație, iar satisfacția cea mai mare vine din posibilitatea de a concepe și dezvolta produse și soluții inedite. Consecventă, talentată și foarte pasionată de lucrul pe care îl face, Anastasia impresionează prin energia și voința de a crește continuu și a transforma provocările în succese.

”Mă numesc Anastasia Șerșun și sunt Software Developer în cadrul companiei Code Factory. Probabil ca pentru oricare elev în clasa a XII-a, apare întrebarea ”Unde să merg mai departe?”. Am fost un pic mai pragmatică, am cercetat piața locurilor de muncă din Republica Moldova și am găsit două poziții care îmi plac: analist economic și software developer. La aceste două domenii am depus actele în cadrul univerității.

Am fost admisă la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității de Stat din Moldova, unde am continuat atât studiile de licență, cât și de master, în domeniul IT. De obicei, se consideră că nu e destul doar să înveți în cadrul universității. Pentru mine a fost invers. Eu am încercat să execut laboratoarele calitativ și datorită acestui fapt am reușit să mă dezvolt în cadrul universității, fără a urma cursuri adiționale.

Pentru oamenii din exterior, probabil, se creează impresia că, dacă ești software developer, toată ziua scrii doar cod. De fapt, nu este așa. Noi creăm ceva pentru alte persoane. Persistă foarte mult comunicarea: comunicarea cu clientul care ne spune ce ar dori să facem, comunicare cu colegii de echipă pentru ca să împărtășim ideile pentru realizarea produsului, comunicarea cu testerii care testează nemijlocit produsul nostru.

Este foarte greu să îmbătrânești în domeniul IT, pentru că învățarea persistă în fiecare zi. Învățăm tehnologii noi, soluții noi. Cel mai mult mă inspiră în domeniul dat faptul că mă simt creator, atunci când nici tu, nici clientul nu știe dacă ceva va reuși și până la urmă reușește. În acel moment te simți atât important, cât și o persoană care face ceva ce nu exista până atunci. Probabil aceasta este cel mai motivant în cadrul lucrului meu.”

Reportajul a fost realizat în cadrul „Campaniei de promovare a Carierei IT” implementată de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC cu susținerea Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Guvernului Suediei și Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.