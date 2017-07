Aleg Cariera IT. Alexei Panin, Scrum Master: Să lucrezi în IT înseamnă să aduci un produs de la conceperea ideii până la promovarea lui pe piață

În cadrul Campaniei de promovare a Carierei IT vă invităm să cunoașteți profesioniști care ne inspiră, oameni talentați, creativi, entuziasmați de ceea ce fac și determinați să descopere și să inoveze. Aflăm de la ei cum se lucrează în domeniu, care sunt oportunitățile, cerințele cărora trebuie să le facă față profesioniștii IT, dar și pașii de urmat pentru tinerii care își doresc o carieră în cel mai dinamic sector, cel al Tehnologiei Informației.

Alexei Panin este un profesionist desăvârșit. Talentul și perseverența definesc toate proiectele și activitățile în care se implică. Colegii și clienții cu care lucrează îl apreciază înalt, menționând profesionalismul său riguros și abilitățile tehnice și de comunicare excelente.

Alexei este mereu gata să împărtășească cunoștințele și experiența sa cu ceilalți, într-o manieră prietenoasă, menită să motiveze, să provoace și să susțină aspirații noi. Perfecționismul său, de rând cu inteligența emoțională, îi inspiră pe colegii lui și studenții cu care interacționează și îi face pe aceștia să spună că el reprezintă pentru ei modelul unui profesionist: competent, talentat și dispus să-i ajute și pe alții să-și dezvolte competențele profesionale și cele mai bune trăsături de caracter.

”Sunt Panin Alexei, Scrum Master în cadrul companiei Pentalog. Când vorbim despre compania Pentalog, presupunem nu o simplă fabrică de cod, care produce linii de cod zi de zi, ci de un spectru larg de servicii, care te ajută să duci un produs de la conceperea ideii până la promovarea lui pe piață.

Deodată, după absolvirea liceului, eram ferm convins că voi deveni medic. Și, chiar în ultimul moment, am decis să intru la Universitatea Tehnică a Moldovei să devin programator.

Încă din primul an am început să colaborez cu industria IT, unde am aflat că trebuie să vorbesc, să comunic cu persoane care vin din alte domenii și cerințele cărora trebuie să le transpun într-o aplicație web sau o aplicație mobilă. Acest drum interesant de colaborare dintre job și studii full-time m-a adus în anul 2013 în compania internațională Pentalog.

Ce face exact un Scrum Master în cadrul unei companii? Scrum Master este un team player adevărat. Chiar dacă el nu produce partea ceea de cod, el facilitează executarea tuturor evenimentelor și tuturor cerințelor Scrum.

În rolul meu de bază intră să animez echipa – noi în fiecare dimineață ne strângem împreună, discutăm trei întrebări de bază: ce-am făcut, ce avem de făcut și ce impedimente avem. Dacă sunt careva impedimente, rolul meu e să ajut să le rezolvăm cât mai rapid și să livrăm produsul.

Apoi noi comunicăm cu clientul. Dacă toți clienții se află la 3-4 mii de km distanță de noi, trebuie să discutăm și să rezolvăm problemele care apar în cadrul proiectului. De fapt, discuțiile oficiale despre proiect, partea în care noi discutăm despre detaliile proiectului și realizarea unor taskuri, decurge nu doar la stand-up-uri și demo. Noi mai mult discutăm atunci când ieșim la o pauză de cafea, o pauză de ceai sau în timpul pauzei de masă, pe care fiecare o are în cadrul companiei.

Când am început să lucrez ca dezvoltator, motivația de bază era să am un task finalizat cap-coadă. Seara, când vedeai că totul lucrează, erai super-fericit. Acum, ca Scrum Master, trebuie să vezi lucrurile un pic mai general, mai global. Trebuie să începi proiectul de la zero și când proiectul este gata, atunci persoana este motivată și totul este bine.

Sunt sigur că printre cele mai frumoase avantaje ale fiecărei companii IT este un loc de muncă interesant, un salariu foarte atractiv, un colectiv prietenos și o grămadă de cercuri de interese în care tu te poți dezvolta zi de zi.

Toți prietenii, toți cunoscuții mă întreabă: ”Alexei, cum poți s-atingi succesul într-o carieră IT?”. Secretul este simplu - trebuie să muncești, să lucrezi zi de zi, să faci un pas... cât de mic el n-ar fi. Închipuie-ți că azi ai citit o pagină, mâine - două, poimâine ai privit un video și a patra zi ai făcut o mică aplicație. Nu-ți reușește? Ești pe calea cea dreaptă! Dacă vei lăsa mâinile jos, nu vei reuși. Trebuie să mergi înainte!”

