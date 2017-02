Adevărul nespus despre căsătoriile şi divorţurile lui Brad Pitt

Brad Pitt şi Jennifer Aniston au anunţat că divorţează în ianuarie 2005. Patru luni mai târziu, Brad a fost fotografiat pe o plajă din Africa alături de Angelina Jolie, partenera sa din Mr. & Mrs. Smith, şi de fiul adoptiv al acesteia. Bineînţeles, presa a fost invadată de imaginile cu cei trei, alimentând zvonurile că cei doi ar avea o relaţie (zvonuri care ulterior s-au dovedit a fi adevărate).

Brad Pitt şi Angelina Jolie au încercat tot ce le-a stat în putinţă să nege vreo implicare romantică înainte de divorţ.

Într-un interviu acordat revistei Vogue în 2006, Angelina a spus că au fost prieteni foarte apropiaţi înainte de a deveni iubiţi şi că asta oricum s-a întâmplat abia după ce Brad Pitt s-a despărţit de Jennifer Aniston.

Totuşi, povestea celor doi a început să se modifice în 2008, când cei doi au afirmat în interviuri separate că s-au îndrăgostit unul de altul pe platourile de filmare de la Mr. & Mrs. Smith.

2. Brad Pitt i-a frânt inima lui Jennifer Aniston

În timp ce Brad Pitt îşi construia o relaţie alături de Angelina Jolie, Aniston a fost nevoită să se confrunte cu şocul despărţirii. Probabil că durerea ei a fost imposibil de camuflat sau ţinut sub control în septembrie 2005, atunci când a acordat un interviu revistei Vanity Fair şi a izbucnit în lacrimi imediat ce l-a salutat pe jurnalist.

În timpul acelui interviu, Aniston a pendulat între emoţii diverse cu privire la divorţul ei atât de mediatizat. „Mă simt singură? Da. Sunt tristă? Da. Sunt derutată? Da. Am zile în care îmi plâng de milă? Cu siguranţă. Dar am şi momente în care mă simt bine”, a mărturisit Jennifer în acel interviu.

„Am un grup de prieteni extraordinari, care mă sprijină. Şi sunt destul de tare din fire. Cred în terapie. Cred că este un instrument incredibil de auto-cunoastere. Mă simt foarte puternică. Şi sunt foarte mândră de cum am gestionat toată situaţia.”

Totuşi, indiferent ce a simţit în acea perioadă, e greu să citeşti acel interviu, fără să nu-ţi pară rău pentru ea şi fără să nu fii nervoasă pe Brad Pitt.

3. Brad Pitt a fost cel care a conceput acel pictorial atât de discutat pentru revista W

Unul dintre cele mai dureroase momente pentru Jennifer Aniston a fost publicarea în revistă W a pictorialului care îi înfăţişează pe Brad Pitt şi Angelina Jolie în ipostaza de cuplu retro, care trăiesc în suburbia, alături de copiii lor. Potrivit revistei Vanity Fair, Brad Pitt nu numai că a conceput insensibilul editorial foto, dar a scos şi bani din el, întrucât este deţinătorul drepturilor de publicare internaţională.

Evident că vestea a lovit-o din plin pe Jennifer Aniston. „Este un moment ciudat? Oh, da. Dar până la urmă nu e viaţa mea”, a declarat ea revistei Vanity Fair. „Sunt deciziile lui. Poate să facă orice vrea. Suntem divorţaţi acum şi puteţi să vedeţi şi de ce. Îmi imaginez că Brad habar n-are de ce sunt oamenii deranjaţi”, a continuat ea.

„Brad nu face rău niciodată intenţionat. Nu ar face ceva atât de ostentativ. Îl cunosc pe Brad. El ar spune în apărarea sa: «Dar este doar artă!» Pur şi simplu din mintea lui lipseşte acest chip al sensibilităţii.” Of, asta a fost destul de dură!

4. Brad Pitt a încheiat mariajul cu Aniston când Jennifer avea cel mai mult nevoie de el

După cum mărturiseşte Jennifer Aniston, Brad Pitt a început să se distanţeze de ea de îndată ce a început filmările alături de Angelina Jolie la Mr. & Mrs. Smith. Din păcate, asta a coincis cu un alt moment delicat petru Aniston, pentru care tocmai se finaliza un alt capitol important din viaţă şi din cariera: serialul „Friends” (produs de NBC) tocmai se încheia, după zece sezoane în care s-a bucurat de un imens succes în întreaga lume.

„A fost un moment dureros. Pentru mine era ca o familie. Şi nu prea mă descurc cu situaţiile în care familiile se destrama”, rememorează ea momentul despărţirii de serialul „Friends”. „A fost dificil să mă despart de acest lucru atât de constant în viaţa mea, un loc în care mă duceam zilnic. Şi dintr-odată n-a mai fost colo.”

Aniston susţine că în acea perioadă i-a cerut ajutorul lui Brad, dar n-a primit nimic de la el. „Pur şi simplu nu era acolo pentru mine. De fapt, nici măcar n-a venit la filmările de final de la „Friends”. În apărarea lui, Jennifer Aniston le-a spus atunci colegilor că Brad munceşte non-stop.

5. Brad Pitt şi-a întemeiat o familie prea curând după despărţirea de Jennifer Aniston

Prietenii lui Jennifer susţin că, în timpul mariajului lor, un copil nu s-a aflat printre priorităţile lui Brad. „Pentru el era o dorinţă abstractă, în timp ce pentru Jen era mai presantă”, a declarat un apropiat al cuplului pentru publicaţia Vanity Fair.

De aceea a fost şi mai dureros pentru Jennifer atunci când Brad şi-a întemeiat atât de repede o familie alături de Angelina Jolie. De fapt, se pare că atunci când Vanity Fair a publicat o ştire despre faptul că Angelina era însărcinată, Jennifer a plâns minute în şir, înainte de a recunoaşte că subiectul este prea dureros pentru ea ca să poată discuta despre el.

6. Brad Pitt a criticat-o pe Jennifer Aniston într-un interviu teribil de dureros pentru ea

În 2011, într-un interviu acordat revistei Parade, în timpul turneului de presă pentru promovarea filmului Moneyball, Brad Pitt a afirmat că nu ducea o viaţă prea interesantă în perioada în care a fost căsătorit cu Jennifer Aniston.

„Mi-am petrecut anii ’90 încercând să mă ascund, încercând să mă feresc de toată cacofonia celebrităţii. Lucrul ăsta m-a epuizat. Mă săturasem să stau pe canapea, să fumez un joint şi să mă ascund. Începusem să mă simt jalnic. Devenise foarte clar pentru mine că devenisem atât de absorbit să găsesc un film despre o viaţă interesantă, dar de fapt eu însumi nu trăiam o viaţă interesantă”, a continuat el.

„Cred că mariajul meu cu Jennifer avea de-a face cu asta. Încercând să mă prefac că acel mariaj era ceva ce nu era de fapt.” Interviul respectiv a avut parte de reacţii atât de dure încât Brad Pitt a fost nevoit să dea o declaraţie de presă în care susţinea că spusele sale au fost greşit interpretate.

„Mă îndurerează foarte tare că a fost interpretat astfel. Jen este o femeie generoasă, iubitoare, cu un extraordinar simţ al umorului, care mi-a rămas o prietenă apropiată. Este o relaţie importantă pentru mine, pe care o apreciez enorm.”

7. Apoi Brad Pitt a adus din nou subiectul în discuţie

În ciuda lămuririlor date după interviul acordat revistei Parade, Brad Pitt a sugerat din nou că nu era tocmai fericit alături de Jennifer Aniston, într-un interviu publicat de Esquire.

„Mult timp am crezut că am făcut rău, din cauza drogurilor. Eram un rătăcitor. Simţeam că mă afund într-un gol şi îmi doream să văd lucruri, îmi doream să fiu inspirat. Apoi am simţit că-mi irosesc oportunităţile. A fost o schimbare conştientă. Asta se întâmplă în urmă cu zece ani. A fost ca o revelaţie pentru mine: decizia de a nu-mi risipi şansele. A fost ca un sentiment de trezire. Pentru că, altfel, care-i rostul?!”

Celor care încearcă să facă nişte calcule, le dăm o mână de ajutor: la momentul acordării acelui interviu, Brad Pitt şi Jennifer Aniston erau divorţaţi de opt ani, scrie elle.ro.